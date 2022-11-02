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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب بولاق الدكرور يطالب وزير التنمية المحلية بزيارة ميدانية لشارع ناهيا

النائب محمود توشكى
النائب محمود توشكى

عرض النائب محمود هشام توشكى عضو مجلس النواب مجلس النواب لعرض أهم المشاكل التي تواجه دائرة بولاق الدكرور، وذلك خلال جلسة اليوم بحضور وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة.

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وتطرق توشكى على هامش كلمته بالجلسة العامة لمشكلة العشوائيات والكثافة السكانية، ومشكلة المواقف العشوائية ومواقف السيرفيس التي تعمل بدون تنظيم.

 

وطالب النائب محمود هشام توشكى من  اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بزيارة ميدانية لشارع ناهيا ببولاق الدكرور، والتي تبعد عن وزارة التنمية المحلية بـ 15 دقيقة، لمتابعة كافة المشاكل على أرض الواقع، خاصة تكدس حركة المرور بسبب اصطفاف السرفيس وعدم الالتزام بالمواقف المخصصة من المحافظة.

 

ونوه توشكى لإشكالية انتشار الباعة الجائلين والمتسولين بجميع مناطق بولاق الدكرور، ومشكلة الإشغالات أمام مدارس بولاق الدكرور، ومشكلة ضيق الشوارع وتكدس حركة المرور وخاصة شارع ناهيا وكفر طهرمس وزنين وصفط اللبن.

 

ووجه توشكى الشكر والتقدير للواء أحمد راشد، محافظ الجيزة على تعاونه المستمر في حل مشاكل بولاق الدكرور، وأيضا توجيه الشكر إلى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، على التعاون المستمر.

النائب محمود هشام توشكى توشكى مجلس النواب بولاق الدكرور هشام امنة

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