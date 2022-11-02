إقرار مني لما أموت.. وصية مُبكية لموظف قبل وفاته بأيام في كفر الشيخ

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشورًا جديدًا عن محمد أبو مالك، موظف كفر الشيخ الذي أثار خبر وفاته جدلا كبيرا على السوشيال ميديا بسبب شكواه من صاحب العمل.

وكتب محمد ابو مالك وصيته على فيسبوك يوم ٩ اكتوبر وقال "وصية واقرار مني لما اموت متقفلوش اي حاجه ليا عشان افضل موجود بينكو و حتي لو نستوني الفيس بوك يفكركو بيا يوم عيد ميلادي ادعولي بس ومتدفنونيش بالليل ابداً مهما حصل، وخليكم شوية لحد ما اتعود ع المكان اقرأوا سورة يوسف و يس ع قبري علشان مخافش ، وشغلولي قران كتيير ومتعيطوش عارف هيبقي غصب عنكم بس حاولوا.. حد يقولي الشهادة ويدعيلي بالثبات عند السؤال، اللي يفتكرلي مرة اني وقفت جنبه يهاديني بالصدقة، الوقت هيمر وهتنسي بس وقت ما اجي ع بال حد ويفتكرني يقرالي الفاتحه ويدعيلي ربنا يجعلني من أهل الجنة ويغفرلي قررت انزل كده لان فعلا العمر مش مضمون محدش يزعل ويقولي بعد الشر و ليه بتقولي كده احنا ف غفله يا جماعه والله ..اللهم ارزقنا حسن الخاتمه 🙏🖤 ".