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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

وزيرا الشباب والبيئة يتفقدان التجهيزات النهائية للمنطقة الخضراء

وزيرا الشباب والبيئة
وزيرا الشباب والبيئة

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، التجهيزات النهائية بالمنطقة الخضراء بمحيط المركز الدولي للمؤتمرات لاستقبال المشاركين في قمة المناخ.

أكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية تحرص بشكل كبير على التوسع في مشاركة مختلف مؤسسات المجتمع المدني المحلية والعالمية في أنشطة وفعاليات مؤتمر تغير المناخ، وأيضاً حرص الرئاسة المصرية للمؤتمر على الاستماع إلى أصوات المجتمع المدني والشباب من خلال عدة لقاءات، من خلال مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام للمجتمع المدني من خلال تخصيص يوم موضوعي لهم.

أشار "صبحي" إلى أن هذه المنطقة هي مخصصة للمعارض والأحداث الجانبية التي يعقدها القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والشباب، والوزارات المختلفة، لعرض قصص النجاح والمشروعات والابتكارات والمنتجات ذات الصلة في مجال التصدي لآثار تغير المناخ، بالإضافة إلى العروض الموسيقية والفنية والاستعراضية لرفع الوعي بقضية التغيرات المناخية وأهميتها للإنسان.

ومن جهتها، أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى أنه تم الانتهاء من مختلف الأعمال الخاصة بالبنية الأساسية والخدمات اللوجستية بالمنطقة، حيث تم توصيل كافة المرافق للمنطقة، كما تم الانتهاء من أعمال الواجهات، وجار الانتهاء من تأثيث مختلف الأقسام داخل المنطقة، الخاصة بالوزارات والهيئات والشركات ومؤسسات المجتمع المدني.

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