عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أنفاق للمشاة وممشى سياحي.. تفاصيل مشروع توسيع كورنيش الإسكندرية

طارق موافي نائب
طارق موافي نائب رئيس جهاز التعمير بالساحل الشمالي

قال اللواء طارق موافي نائب رئيس جهاز التعمير بالساحل الشمالي، إن الجهاز يتبع وزارة الإسكان والجهاز المركزي للتعمير، متابعا: مشروع نفق وكباري 45؛ يعد استكمالا لمشروع توسيع كورنيش الإسكندرية.

وأضاف "طارق موافي" خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أنه تم البدء في توسيع كورنيش الإسكندرية حتى منطقة المحروسة، ويتم الآن دراسة مشروع نفق وكباري 45، الذي يستهدف توسيع الكورنيش.

واسترسل: المشروع يستهدف جعل طول المنطقة المتوسعة بطول 600 متر، وكل طريق يتكون من 5 حارات، متابعا: سيتم نقل حركة الانتقال والازدحام عن طريق الأنفاق والكباري.

ولفت إلى أن المشروع يضم ممشى سياحي، يضمن للمواطنين والمشاة الاستمتاع بشاطئ الإسكندرية، منوها بأنه تم تخصيص 4 أنفاق للمشاة للوصول إلى الشاطئ، دون الحاجة إلى المرور من خلال الطرق. 

الاسكندرية كورنيش الإسكندرية جهاز التعمير بالساحل الشمالي شاطئ الإسكندرية اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"جوزي طلقني قبل كده بسبب علاقة بواحد".. اعترافات مثيرة لزوجة صيدلي حلوان

مش فى حضانة..أحمد الطيب يعلق على عقوبة إمام عاشور نجم الزمالك

مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي مباشر الآن 0 - 0 في الدوري الممتاز

أول رد من إمام عاشور بعد استبعاده من قائمة الزمالك والهجوم عليه

150 ألف جنيه شهريا.. محامي شيرين عبدالوهاب يكشف سبب احتجازها بالمستشفى

هيرجع لأسعار زمان.. البيض يتراجع في الأسواق والكرتونة تسجل رقما جديدا

الرواتب .. رئيس الوزراء يزف بشرى للعاملين بالقطاع الخاص

مشاهدة مباراة الأهلي والداخلية مباشر الآن 4 - 1 فى الدوري الممتاز

ترشيحاتنا

تاريخ إنتاج وصناعة الغاز الطبيعي في مصر

موت نفسك في الملعب.. عماد متعب يوجه رسالة لمهاجم الأهلي

المستشفى بلّغ النيابة | محامي شيرين يعلن تطورا خطيرًا في أزمة الفنانة

نقل شيكابالا إلى المستشفى عقب مباراة الزمالك وانبي.. تفاصيل

بعد رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة.. بيان مهم من بنك الكويت المركزي

محمود محيي الدين: دعم إجراءات التكيف يتيح العديد من الفرص الواعدة للاستثمار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراضه صادمة وغير متوقعة.. ما لا تعرفه عن مرض مانويل نوير

فستان محتشم.. هيفاء وهبي بإطلالة جديدة على إنستجرام

أبرزهم تامر حسني وزوجته.. شاهد| صور النجوم خلال افتتاح أحدى المشروعات

في عيد زواجهما الثاني.. 10 صور لـ درة رفقة زوجها

فيديو

ضربني بالكرباج ومضاني على تنازل.. تفاصيل واقعة عنف زوجي ترويها سيدة بالزقازيق|فيديوجراف

توحيد الصف العربي.. أبرز تصريحات السيسي في القمة 31 بالجزائر |فيديو جراف

الكوليرا تهدد لبنان .. ومنظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي الوباء

تنبأ بوفاته .. تفاصيل صادمة في حادث شاب الغربية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ