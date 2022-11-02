أنفاق للمشاة وممشى سياحي.. تفاصيل مشروع توسيع كورنيش الإسكندرية

قال اللواء طارق موافي نائب رئيس جهاز التعمير بالساحل الشمالي، إن الجهاز يتبع وزارة الإسكان والجهاز المركزي للتعمير، متابعا: مشروع نفق وكباري 45؛ يعد استكمالا لمشروع توسيع كورنيش الإسكندرية.

وأضاف "طارق موافي" خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أنه تم البدء في توسيع كورنيش الإسكندرية حتى منطقة المحروسة، ويتم الآن دراسة مشروع نفق وكباري 45، الذي يستهدف توسيع الكورنيش.

واسترسل: المشروع يستهدف جعل طول المنطقة المتوسعة بطول 600 متر، وكل طريق يتكون من 5 حارات، متابعا: سيتم نقل حركة الانتقال والازدحام عن طريق الأنفاق والكباري.

ولفت إلى أن المشروع يضم ممشى سياحي، يضمن للمواطنين والمشاة الاستمتاع بشاطئ الإسكندرية، منوها بأنه تم تخصيص 4 أنفاق للمشاة للوصول إلى الشاطئ، دون الحاجة إلى المرور من خلال الطرق.