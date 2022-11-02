سيدات سلة الأهلي يتأهل إلى قبل نهائي دوري المرتبط

نجح الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي في حجز مقعده بالدور قبل النهائي لبطولة دوري المرتبط، وذلك إثر تخطيه فريق مصر للتأمين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات دور الـ8 في البطولة.

وأقيمت المباراة على صالة مركز شباب الجزيرة، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا بعدما فرض سيطرته على مجريات المباراة على مدى فتراتها، بفضل الدفاع القوي والهجوم المرتد السريع، لينجح في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة ٨٦-٥٨.

وكان «سيدات سلة الأهلي» قد صعد إلى دور ربع نهائي البطولة بعد الفوز على الصيد في مباراة الذهاب بنتيجة 78-41، ليواصل فوزه في مباراة الإياب بنتيجة 82-70.

واتخذ فريق سيدات الأهلي خطوة جيدة في رحلة الحفاظ على لقب دوري المرتبط واستمراره في دولاب بطولات القلعة الحمراء، ومن المقرر أن يلتقي «سيدات سلة الأهلي» فريق سموحة في نصف نهائي بطولة دوري المرتبط.