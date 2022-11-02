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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بحب مسرحية ريا وسكينة.. وزيرة الثقافة الإماراتية: تتلمذت على يد معلمين مصريين

وزيرة الثقافة الإماراتية
وزيرة الثقافة الإماراتية

علقت نورة الكعبي وزيرة الثقافة الإماراتية، على الاحتفال بمرور 50 عاما على العلاقات المصرية الإماراتية.

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وقالت نورة الكعبي في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي بـ برنامج معكم، المذاع على قناة سي بي سي،: أمي محبة للثقافة والفن المصري.

وأضافت نورة الكعبي: "قرأت روايات مصرية كثيرة منذ الصغر، ومنها رواية: نحن لا نزرع الشوك، وأدركت أن القراءة مختلفة عن الأفلام".

وتابعت نورة الكعبي: "أنا مغرمة بـ فيلم رد قلبي، ويعتبر من الأفلام الراقية، وأحب مسرحية ريا وسكينة".

ونوهت وزيرة الثقافة الإماراتية نورة الكعبي: "زرت مصر عندما كان عمري 15 سنة، ودرست في مدرسة كان معظم المعلمين بها من جمهورية مصر العربية، وتتلمذت على يد معلمين مصريين".

الثقافة نوره الكعبى مصر الامارات اخبار التوك شو

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