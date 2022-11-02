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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

إبراهيم عيسى: استضافة مصر للسوريين والليبيين لا تمثل عبئا أو استنزافا لمواردنا

صدى البلد

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن استضافة مصر للأشقاء من سوريا وليبيا والعراق لا تمثل عبئًا ضاغطًا على المجتمع أو استنزاف لموارده كما يروج البعض، موضحا أن مصر لا تعامل مع الجاليات العربية على أرضها كونهم لاجئين، ووجود تلك الجاليات في مصر مصدر للتنوع من الجنسيات والأعراق.
 


وأضاف الإعلامي إبراهيم عيسى، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر قناة القاهرة والناس، مساء الأربعاء، أن الميزان التجاري بين مصر والدول العربية ارتفع قرابة 20% في 2021، مشيرًا إلى أن صادرات مصر للدول العربية بلغت 5.9 مليار دولار خلال النصف الأول من 2022، في حين بلغت قيمة الواردات من الدول العربية خلال نفس الفترة بلغت 8.5 مليار دولار.

 

وتابع، أرقام الصادرات المصرية إلى الدول العربية متواضعة، مصر أحوج للعلاقة الاقتصادية مع الدول العربية أكثر من حاجة تلك الدول للعلاقات الاقتصادية مع مصر.

 

واسترسل: نحن ندمر علاقتنا الثقافية والفنية والإبداعية التي نمتلكها من خلال الفكر السلفي، وقيمتنا المضافة ثقافية وإبداعية وفكرية أكثر من الاقتصاد ويجب أن يكون التركيز على تعظيم تلك القيمة لتصديرها إلى الدول العربية.

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