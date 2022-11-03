مدير وام الإماراتية: نشعر دائما أن مصر بيتنا الثاني.. فيديو

علق محمد جلال الريسي مدير عام وكالة الأنباء الإماراتية " وام"، على الاحتفال بمرور 50 عاما على العلاقات المصرية الإماراتية.

وقال محمد جلال الريسي في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" نشعر دائما أن مصر بيتنا الثاني وأننا بين أهلنا ".

وأضاف محمد جلال الريسي:" الإحساس المتواجد بين الشعب المصري والإمراتي إحساس خاص، والاحتفالية تؤكد على تواجد علاقة خاصة لها جذور تاريخية وأبعاد اجتماعية وسياسية ".

وأكمل محمد جلال الريسي:" الإعلام والتكنولوجيا مرتبطين ببعضهما البعض ويجب ان نواكب التكنلولجيا المتسارعة، وهذا هو هدف المؤتمر الذي تنظمه الإمارات «الكونجرس»".