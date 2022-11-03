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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحمل .. حظك اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022: مفاجآت تنتظرك

برج الحمل
برج الحمل

من المتوقع لمواليد  برج الحمل اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022، لا داعي لليأس أو اليأس. استمر في العمل الجاد من جانبك. سوف تصبح ناجحا بالتأكيد. الخلافات ممكنة مع زوجتك. عليك تجنب استخدام الكلمات الخاطئة.

برج الحمل 

برج الحمل وحظك اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022

توقعات برج الحمل مهنيا


إذا كنت تمارس نشاطًا تجاريًا ، فستقوم أيضًا بإجراء بعض التغييرات الضرورية.

 

توقعات برج الحمل صحيا

إذا كنت تشكو من الأرق فعليك الابتعاد عن الأفكار السلبية وكذلك استشارة الطبيب.

توقعات برج الحمل عاطفيا

ستكون أجواء منزلك جيدة جدًا. يمكن تنظيم برنامج روحي في منزلك. سوف تستمتع كثيرًا مع أحبائك. سيزداد ارتباطك العاطفي بوالديك. 

توقعات برج الحمل خلال الأيام المقبلة

سيكون اليوم يومًا حافلًا بالمهنيين العاملين. سيكون عبء المسؤوليات أكثر. سيكون اليوم يومًا مختلطًا بالنسبة لك من حيث المال. حافظ على التوازن بين دخلك ونفقاتك. إذا كنت تنفق وفقًا لميزانيتك وركزت على الادخار ، فسيكون ذلك مفيدًا لك. 

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