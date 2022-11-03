أخبار الفن|أبرز لقطات حفل محمد منير.. تطورات خطيرة في أزمة شيرين عبدالوهاب

نشر قسم الفن عددا من الاخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

بهاء سلطان ينتهي من همشي ولا تعرفولي طريق.. الأغنية الدعائية لجروب الماميز

انتهى النجم بهاء سلطان من أحدث أغانيه بعنوان "همشي ولا تعرفولي طريق" وهي الأغنية الدعائية لفيلم "جروب الماميز " بطولة النجمه روبي.

سوزان نجم الدين| أبرز تصريحاتها مع إسعاد يونس ومصير علاقة عاطفية في حياتها

تصدرت الفنانة سوزان نجم الدين، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد ظهورها مع إسعاد يونس في برنامج “صاحبة السعادة”، نستعرض من خلال التقرير التالي أبرز تصريحاتها ومعلومات عنها.

بعدما لاقى إعجاب الجمهور.. شاهد كواليس مسلسل بيت فرح

بدأ مؤخراً عرض مسلسل “بيت فرح”، والذي لاقى ردود فعل إيجابية من الجمهور، بعد عرضه على شاشة تليفزيون الحياه، وهو من بطولة الفنان فتحي عبد الوهاب.

المستشفى بلّغ النيابة | محامي شيرين يعلن تطورا خطيرًا في أزمة الفنانة

أصدر مكتب ياسر قنطوش المحامي الخاص بالفنانة شيرين عبد الوهاببيانا أوضح فيه تفاصيل الساعات الأخيرة حول أزمة شيرين عبد الوهاب مع المستشفى المحتجزة بها حتى الآن.



اعذروني | الجمهور يقاطع كلمة لـ محمد منير في مهرجان الموسيقى العربية

أحيا الكينج محمد منير حفلا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الـ31 بأغنية "هيلا هيلا" وسط ترحيب كبير من الحاضرين.

ليلة أفريقية في دبي | فيديو جديد لـ محمد رمضان .. شاهد

نشر الفنان محمد رمضان، ڤيديو جديدا من كواليس حفله في دبي، من خلال حسابه الرسمي على تطبيق “إنستجرام”.