أهم أخبار التوك شو .. أحمد موسى يكشف سعر رغيف الخبز والخطر يحاوط الإسكندرية.. وبشرى في مصالحات البناء

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أحمد موسى: لن يقترب أحد من رغيف الخبز.. وسيظل بـ 5 قروش

قال الإعلامي أحمد موسى، إن العالم ليس بحاجة لمشكلات أخرى؛ وذلك تعليقًا على أزمة الصواريخ بين كوريا الشمالية والجنوبية، لافتًا إلى أن سعر الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية وصل إلى 4%؛ ما سيدفع بنوكا أخرى حول العالم إلى نهج هذا المنحى الاقتصادي.

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عقد، اليوم، مؤتمرًا صحفيًا بحضور وزيري التموين، والبترول، مؤكدًا أن الدولة اتخذت، الأربعاء الماضي، عدة برامج للحماية الاجتماعية بقيمة 67 مليار جنيه.



برلماني: 2.2 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء والقانون لم يصل للنواب

قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة التنمية المحلية عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك العديد من الموضوعات التي تم مناقشتها في جلسة النواب بحضور وزير التنمية المحلية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، أن قانون التصالح لم يصل حتى الآن إلى مجلس النواب، موضحًا أن اللجنة لا تصيغ أو تجهز المواد الخاصة بالقانون الخاص بالتصالح، ولكنها الجهة المنوطة بتسليم القانون لمجلس النواب.

وتابع: أن 2 مليون 200 ألف طلب تصالح من قبل المواطنين ولن يتم النظر في سوى في 1.5% فقط، موضحًا أنه لا يوجد منزل في مصر لا يعاني من مشاكل مرتبطة بقانون التصالح.

96 مليون متر مكعب أمطار.. محافظ الإسكندرية يحذر من نوات شديدة

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن محطات الصرف تستطيع التعامل مع مليون و900 ألف متر مكعب من مياه الأمطار .



وقال محمد الشريف في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" لو زادت الكمية عن هذا الرقم تخرج مياه الأمطار فوق الأرض ".

ربنا ياخدكم.. أحمد موسى يوجه رسالة عاجلة لهؤلاء

وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة، لكل من يريد الخراب لمصر، قائلا: «اللي عايز الخراب لمصر زي سوريا؛ ربنا ياخدكم».

وأضاف أحمد موسى، عبر برنامجه «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، خلال تعليقه عن غياب سوريا عن القمة العربية بالجزائر،: «سوريا تريد تريليون دولار لإعادة الإعمار وتعود كما كانت، متابعا: «مش بنقول على الثورات العربية إلا خراب».

فنكوش.. أحمد موسى يوجه رسالة للجماعة الإرهابية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن العالم أجمع لديه أزمات، مضيفًا: مفيش دولة في العالم ماعانتش، ومحدش طلع من مواطنيها اشتكى من أسعار ولا عايز ينزل يخرب.

وأضاف موسى، خلال برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد،: مفيش دولة في العالم دعت للتظاهر إلا جماعة الإخوان اللي خارج مصر، دي مجموعة فتن وتستهدف الشعب والدولة والمؤسسات.

تابع موسى: دعوات التظاهر ما هي إلا فنكوش والشعب المصري واعي وهيعرف يتصدى للإخوان الإرهابية، احنا بنقول فيه مصاعب وزيادات آه بس رغم كده الشعب هيقف مع بلده ضد الإرهابيين.



أحدث تقرير أثبت استقرار صحتها.. محامي شيرين عبد الوهاب يكشف ردًّا مفاجئًا من المستشفى

كشف ياسر قنطوش محامي المطربة شيرين عبد الوهاب، تفاصيل التسجيل الصوتي للفنانة، والذتي أرسلته إليه؛ تستغيث فيه لإخراجها من المستشفى.

وقال ياسر قنطوش، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"،: "نحن في دولة قانون، وألتزم بأي إجراء قانوني".

وأضاف ياسر قنطوش: عندما صدر تقرير من المجلس القومي للصحة النفسية، يستوجب علاج شيرين؛ قلت تعظيم سلام، لكن بعد فترة، صدر تقرير من القومي للصحة النفسية، يؤكد أن صحة شيرين مستقرة، ولا تستلزم علاجا إلزاميا".



خلال أيام.. بشرى للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء.. فيديو

أكد أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الجلسات الرقابية الخاصة بوزارة التنمية المحلية يكون بها قدر من السخونة لأن المحليات تعتبر نبض الشاعر المصري.

الأمين العام المساعد للجامعة العربية: ملف فلسطين حظي باهتمام خاص في القمة

كشف السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، على فعاليات القمة العربية الـ 31 بالجزائر .

وقال حسام زكي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" القمة العربية اعتمدت العديد من الملفات مثل استراتيجية الأمن الغذائي العربي".

بطل واقعة محل الكشري: استلفت 400 جنيه علشان أجدد النقابة..ومعنديش مدير أعمال..فيديو

أكد محمد عامل النظافة، صاحب واقعة الطرد من أحد محلات الكشري، أن “مفيش حد وقف معايا لحد دلوقتي وانا مبكلمش حد وعلى قد ما اقدر بنزل أي شغلانة وحاسس إن أنا لوحدي”.

وقال محمد، خلال لقائه ببرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد 2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”: مفيش حد ساعدني بحاجة وإداني جنيه وروحت عشان أجدد ورق النقابة واستلفت 400 جنيه، وعندي قومسيون طبي الفترة الحالية ومش هروحه عشان مش معايا فلوس".