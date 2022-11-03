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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

"التنسيقية" تلتقي قيادات حزب السادات.. ومحاور الحوار الوطني تتصدر النقاش

صدى البلد

استقبل حزب السادات بمقره وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ضمن سلسلة اللقاءات المشتركة التي تعقدها التنسيقية مع الأحزاب السياسية في ضوء إطلاق رئيس الجمهورية، مبادرة الحوار الوطني مع كافة تيارات وفئات المجتمع حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.


وتناول اللقاء أهم الملفات المطروحة من حزب السادات  بشأن محاور الحوار الوطني السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وذلك في إطار تخصصات اللجان النوعية التي أقرها مجلس أمناء الحوار الوطني لمحاوره الرئيسية الثلاثة، ودعا الكيانات السياسية لإجراء حوارات مجتمعية حولها.


يأتي هذا اللقاء في إطار حرص التنسيقية على تعزيز الحوار السياسي بين مختلف القوى السياسية بشأن قضايا الوطن والمجتمع المصري، وتعظيم الاستفادة من المساحات المشتركة بين الجميع في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتحقيق الصالح العام.


ضم وفد التنسيقية النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب، والنائبة هيام فاروق، عضو مجلس النواب والنائب محمود فيصل القط عضو مجلس الشيوخ،  كما ضم كلا من أعضاء التنسيقية مؤمن سليم وأحمد يحيي و إبراهيم رمضان وريم القاضي.

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