أحمد موسى: «كليوباترا شرم» إضافة قوية للسياحة وجاهز لاستقبال ضيوف المناخ

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بفندق كليوباترا أكواريوم شرم الشيخ، الذي يضم 600 غرفة فندقية؛ معتبرًا إياه بأنه إضافة قوية للسياحة المصرية قبل انطلاق مؤتمر المناخ، الأحد المقبل، بمشاركة دولية.

وقال موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن تصميم الفندق نفذته كبريات الشركات الألمانية والإيطالية، لافتًا إلى أن الفندق يطل على البحر، ويقدم خدمات فندقية على أعلى مستوى؛ ورفع كفاءته بشكل كبير.

وتابع موسى، أن الفندق جاهز لاستقبال ضيوف مؤتمر المناخ، ويوجد به العديد من حمامات السباحة، لافتًا إلى أن 80% من المقيمين أجانب، و20% نسبة للمصريين؛ والجميع يحظى بخدمة فندقية على أعلى مستوى، مؤكدًا أن الجميع يجد كافة الخدمات والتسهيلات، وأحدث خدمة على مدار الساعة.

ولفت موسى، إلى أن المطعم يُقدّم جميع الأكلات للمقيمين بالفندق، مشيرًا إلى أنه يحظى بخدمات صحية، وترفيهية، وبرامج سياحية في البحر، إلى جانب إقامة الحفلات؛ حيث يتم تنظيم احتفاليات لكل الأذواق والأعمار.