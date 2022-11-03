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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

اليوم.. عرض الفيلم الهندي "Happy New Year" بسينما الهناجر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تستضيف سينما الهناجر بساحة (الأوبرا) التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، نادى السينما الهندية، وذلك بالتعاون مع مركز "مولانا آزاد" الثقافى، وسفارة الهند بالقاهرة، بعرض الفيلم الكوميدي "Happy New Year" في السابعة مساء اليوم الخميس 10 نوفمبر الجاري.

الفيلم صدر عام 2014، ويجمع بين الكوميديا والإثارة، من إخراج فرح خان وإنتاج جوري خان، بطولة ديبيكا بادوكون، شاروخ خان، وأبهيشيك باتشان.

تدور أحداث الفيلم حول (تشارلي)، الذي يسعى للانتقام من (جروفر) الذي تسبب بمقتل والده، ويكوّن لذلك فريقا بغرض سرقة مجوهرات ثمينة منه، والقضاء عليه، وتتطور الأحداث بشكل كوميدي إلى تورطهم في مسابقة الرقص العالمية لعام 2014، ويضطرون لإدخال مُعلمة الرقص (موهيني) ضمن الفريق، وتنشأ قصة حب بينها وبين (تشارلي)، مع صعودهم للمراحل النهائية في المسابقة وحاجتهم لإتمام العملية في ذات الوقت.

يعتبر هذا الفيلم واحدة من أكثر الأفلام تكلفة في تاريخ بوليوود، الذي صدر يوم عيد ديوالي في 24 أكتوبر 2014 بثلاث لغات مختلفة: الهندية والتاميلية والتيلجو.

سينما الهناجر بساحة صندوق التنمية الثقافية نادي السينما الهندية مركز مولانا آزاد الثقافى سفارة الهند بالقاهرة عرض الفيلم الكوميدي الكوميديا والإثارة

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