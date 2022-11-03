جهاد إبراهيم: ربنا أخد رجلي وأعطاني كرسي واعتبرته طائرة أحلق بها|فيديو

استضافت الفنانة هالة فاخر في حلقة برنامجها «حكاية مصرية» المذاع على قناة «صدى البلد» الدكتورة جهاد إبراهيم عضو مجلس النواب السابق، وهي واحدة من النماذج المشرفة التي استطاعت الدفاع عن قضايا أصحاب ذوي الهمم .

وقالت الدكتورة جهاد إبراهيم، خلال لقائها مع هالة فاخر ببرنامج «حكاية مصرية» إنها تعاني بمرض شلل الأطفال منذ مولدها، مضيفة إنها كانت تتحدث مع نفسها لتحقيق حلمها مهما كانت التحديات لتكمل حياتها.

حكاية مصرية .. لازم نكمل ونحقق أحلامنا

وأضافت الدكتورة جهاد إبراهيم «ربنا أخد رجلي وأعطاني كرسي، واعتبرت الكرسي طائرة هليكوبتر بطير بها، الحياة بتتحرك ولازم نجري، ولازم نكمل ونحقق أحلامنا»، مؤكدة أن التحديات كبيرة، لكن الرضا يعطي قوة.