8 مشروعات لحماية الشواطيء.. محافظ الإسكندرية: منسوب البحر يرتفع بالسنتيمترات

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن مسؤولية حماية الشواطيء تابعة لوزارة الري والوازرة لديها خبراء يعلمون الأماكن التي تحتاج إلى حماية ويتم وضع مصدات الامواج والأحجار الكبيرة التي تقوم بتكسير الأمواج.

وقال محمد الشريف في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" لدينا 8 مشروعات ضخمة تقوم الدولة بتنفيذهم على ساحل مدينة الإسكندرية بتكلفة مليار و660 ملوين جنيه لحماية الشواطيء وتم الانتهاء من مشروع تأمين قلعة قايتباي ".

وأضاف محمد الشريف:" سيتم تنفيذ 3 مشاريع ضخمة بتكلفة مليار و900 مليون جنيه لتأمين شواطيء الإسكندرية".

وتابع محمد الشريف:" التغيرات المناخية تتمثل في ارتفاع درجة حرارة الأرض وارتفاع منسوب البحار والمحيطات يسبب ذوبات الجليد في القطب الشمالي ".

واكمل محمد الشريف:" منسوب البحر يزداد بالسنتيمترات، وهناك ارتفاع في منسوب البحر، وهناك شواطيء حدث بها تأكل ونحر ، وبناء على ذلك ننفذ مشوعات حماية الشواطيء".