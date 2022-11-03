فرج عامر: الأهلي يقترب مستواه من فرق الدوريات الأوروبية الكبيرة

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، على أداء الأهلي أمام الداخلية في المباراة التى جمعت بينهما على استاد السويس الجديد فى إطار الجولة الثالثة من الدوري المصري .

وكتب فرج عامر “ الاهلي يقترب مستوى من فرق الدوريات الأوروبية الكبيرة ، النهاردة نسبت التمريرات الصحيحة للاهلي كانت ٨٢ ٪؜ والفرق الكبيرة في الدوريات الاوربية الشهيرة نسب تمريراتهم الصحيحة تبدء من ٨٥٪؜ الي ٩٢٪؜ معني ذلك ان علي نهاية الموسم مع المدير الفني العالمي كولر سيصل الأهلي الي هذة النسبة من التمريرات السليمة ، ٨٥٪؜ ويتخطاها ”.

واكتسح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نادي الداخلية بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التى جمعت بينهما على استاد السويس الجديد فى إطار الجولة الثالثة من الدوري المصري .

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 9 نقاط فى صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز بالتساوي مع الاتحاد السكندري ، بينما تجمد رصيد الداخلية عند نقطة وحيدة فى المركز السادس عشر من ترتيب جدول المسابقة.

