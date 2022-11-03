مفاجأة سارة.. ثغرة في لائحة الانضباط البوليفية بشأن قضية سافيو.. فيديو



كشف الإعلامي محمد شبانة، كوالس أزمة برونو سافيو لاعب النادي الأهلي، على خلفية اعتدائه على حكم في بوليفا.



وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، محامي الأهلي مونتنيري وجد ثغرة في لائحة الاتحاد البوليفي، بأن هناك بند في لائحة الاتحاد البوليفي بأنه يمكن للحكم تغيير نص ما جاء في تقريره لمدة 24 ساعة فقط، لكن الحكم جاد فلوريس غير تقريره بعد 4 أيام.



وأضاف شبانة، محامي الأهلي أبلغهم أن أسوء الفروض بأن اللاعب سيتوقف لمباراة أو اثنين، والحد الأقصى للعقوبة في اللائحة من 6 شهور إلى سنة.

وأكمل شبانة، محامي الأهلي أكد أن التقرير الثاني للحكم لا يعتد به، وفي حالة إصدار حكم سيتم اللجوء إلى فيفا للاستئناف على الحكم، حتى لو أخطا فيفا سيتم اللجوء للفيفا، الأمور أسهل من ذلك، لكن المحامي المكسيكي يعطي إدارة الأهلي أسوء الفروض في هذا الأمر.

وأتم شبانة، هذا القرار الخاص بهذه القضية سيصدر بعد عام على الأقل وفقًا للإجراءات التي سيتم اتخاذها في حالة إصدار عقوبة وأعتقد أن الأمور لن تسير في هذا الاتجاه، ولن يتم تعميمها للتطبيق في مصر.



الاهلي يفوز على الداخلية..

اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نادي الداخلية بأربعة أهداف لواحد، في المباراة التى جمعت بينهما على استاد السويس الجديد فى إطار الجولة الثالثة من الدوري المصري .

الفوز رفع رصيد الأهلي الى 9 نقاط فى صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز بالتساوي مع الاتحاد السكندري ، بينما تجمد رصيد الداخلية عند نقطة وحيدة فى المركز السادس عشر من ترتيب جدول المسابقة.

جاء الهدف الأول للأهلي من عرضية من كريم فؤاد داخل منطقة الجزاء قابلها محمد شريف بتسديدة قوية مرت من تحت يد حارس الداخلية إلى داخل الشباك فى الدقيقة الثالثة من زمن المباراة .

وسجل الهدف الثاني للأهلي حمدي فتحي فى الدقيقة السادسة بعد تسديدة قوية من كريم فؤاد من الناحية اليمنى بقدمه اليسرى تصدى لها حارس فريق الداخلية وتابعها حمدي فتحي بقدمه فى المرمى الخالي .

وقلص الفارق للداخلية اللاعب فانوم الفريد فى الدقيقة 13 بعد مرور رائع من كريستوفر جون من يسار منطقة الجزاء وسدد كرة تصدى لها محمد الشناوي حارس الأهلي لترتد إلى فانوم ألفريد الذي سدد الكرة داخل الشباك.

وجاء الهدف الثالث بقدم كريم فؤاد من تمريرة من أفشة خلف خطوط دفاع الداخلية وصلت عند كريم فؤاد سددها بوجه القدم الخارجي على يمين حارس الداخلية إلى داخل الشباك فى الدقيقة 47

وأضاف الهدف الرابع كريم فؤاد فى الدقيقة 53 بعد تمريرة مميزة من محمد شريف ليسدد كريم الكرة أعلى شباك حارس الداخلية .

والغى الحكم هدف الأهلي الخامس الذي أحرزه كريم فؤاد بداعي التسلل بعد الرجوع إلى تقنية الفار فى الدقيقة 72 من زمن اللقاء .