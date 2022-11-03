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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اكتشاف يا ابني .. مجدى عبد الغنى يعلق على أداء كريم فؤاد|شاهد

صدى البلد

علق الكابتن مجدى عبد الغنى ، على أداء كريم فؤاد ، لاعب النادى الأهلى أمام الداخلية فى المباراة  التى انتهت بأربعة أهداف لواحد للمارد الأحمر . 

 

وكتب مجدى عبد الغنى عبر تويتر “ إكتشاف يا ابني والله رائع كريم فؤاد.. برافو كولر ”. 

وكشف كريم فؤاد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سر احتفاله مع أكرم توفيق، زميله بالفريق، وذلك بعد تسجيله هدفين في شباك الداخلية.

وسجل كريم فؤاد هدفين في شباك الداخلية، في المباراة التي انتهت بفوز الأهلي برباعية مقابل هدف، في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويأتي احتفال كريم فؤاد مع أكرم توفيق، مثل الأسد الذي يزأر ليعبر عن غضبه، وهو ما يقوم به الثنائي.

 

وقال كريم فؤاد في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الأهلي: "بعيدًا عن الكرة، أكرم توفيق أخي، وأهم شيء حب كل اللاعبين لبعضهم".

وتابع كريم فؤاد: "جمهور الأهلي نعمة كبيرة، وأشكرهم على مساندتهم لنا، وشعور رائع بالتأكيد".

وأضاف: "نعد الجماهير بألا نبخل بأي نقطة عرق، ونحاول قدر المستطاع نفوز بكل البطولات".

وأكمل: "أما عن الاحتفال مع أكرم توفيق، نحن نصافح بعضنا البعض يوميًا في التدريبات بهذا الشكل، واتفقنا أن نفعله في المباريات".

مصر الدوري المصري الداخلية تويتر النادي الأهلي الأهلى

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