شبانة: فيريرا أجرى تغييرات غريبة أمام إنبي.. فيديو

قال الإعلامي محمد شبانة، أن الأهلي يرافق الاتحاد السكندري "سيد البلد" صدارة الدوري المصري الممتاز، وبطل الدوري في الموسم الماضي تعثر بشكل مفاجيء أمام إنبي.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، حذرنا الزمالك من التأثر بهزيمة السوبر المصري ويتراجع، وتحدثت أنه لم يكن في وقته الحديث عن إمام عاشور وإيقافه حتى لا يؤثر على الفريق.

وأضاف شبانة،الزمالك في الشوط الأول كان يؤدي بشكل أفضل، وتفاجئنا بوجود عمر جابر في مركز الظهير الأيسر وكان أفضل لاعبي الفريق الأبيض، وكان يواجه علي فوزي أفضل لاعب في المباراة، ثم فاجئنا فيريرا بنقل مركز عمر جابر إلى اليمين وإرسال سيد نيمار إلى اليسار.

فيريرا..

وأكمل شبانة، فيريرا أجرى تغييرات غريبة، بعدما دفع بيوسف أوباما في مركز المهاجم الصريح بعد سحب سيف الدين الجزيري، تغيير شيكابالا مكان مصطفى شلبي أيضًا غريبة، وهذا الأمر كان له تأثيره على وسط ملعب الأهلي.

وواصل شبانة،فيريرا آجرى تغييرات غريبة، بعدما دفع بيوسف أوباما في مركز المهاجم الصريح بعد سحب سيف الدين الجزيري، تغيير شيكابالا مكان مصطفى شلبي أيضًا غريبة، وهذا الأمر كان له تأثيره على وسط ملعب الأهلي.

وأوضح، على الجانب الآخر، نجح إنبي في السيطرة على وسط الملعب بدخول أحمد نادر حواش، ولكن تغييرات فيريرا ساعدت بشكل كبير في فقدان الزمالك تأثيره وسيطرته على وسط الملعب،هناك حالة غريبة في الزمالك بالفترة الأخيرة، وهو تعادل بطعم الفوز بالنسبة لإنبي.

وأتم شبانة، كريم فؤاد اكتشاف كولر في إصراره وجرأته على الدفع به في مركز الجناح الأيمن، ومن ثم نجد التألق والمواصفات الإيجابية، وهو مثال على نجاح أفكار كولر.