أخبار السيارات| 5 سيارات اقتصادية تبدأ من 100 ألف جنيه.. لو هتشتري من الإمارات.. 5 سيارات يابانية تبدأ من 45 ألف درهم

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:
من الإمارات.. سعر مازدا CX 30 موديل 2022 | صور
تقدم العلامة التجارية اليابانية مازدا مجموعة مميزة من السيارات الفاخرة في السوق الإماراتي، تتنوع بين سيارات السيدان وسيارات الكروس أوفر الرياضية، ويأتي في مقدمتها السيارة مازدا CX 30 موديل 2022، وهي من السيارات ذات الشعبية الكبيرة، وتتوفر في الإمارات بثلاثة فئات.
سوق المستعمل.. 5 سيارات اقتصادية تبدأ من 100 ألف جنيه| صور
يضم سوق السيارات المصري باقة قوية من السيارات المستعملة بأسعار مناسبة، وتعتبر أحد الحلول الاقتصادية التي يلجأ لها الكثير من المشترين الجدد نظراً لارتفاع أسعار السيارات الجديدة “الزيرو” في الفترة الأخيرة .
سوق المستعمل.. 5 سيارات لمتوسطي الدخل لا تزيد على 200 ألف جنيه
يضم السوق المصري للسيارات المستعملة أنواعا مختلفة من إصدارات السيارات، حيث تناسب هذه الطرازات مختلف أذواق المواطنين المصريين واحتياجاتهم، لما تحتوي عليه هذه السيارات من مميزات منها، رخص ثمنها وقلة استهلاكها للوقود .
بورصة السيارات.. ارتفاع 10 آلاف جنيه في أسعار ميتسوبيشي أتراج وميراج 2023
شهد سوق السيارات خلال الفترة الماضية ارتفاعات في مختلف إصدارات السيارات، وذلك يرجع إلى العديد من الأسباب العالمية أهمها، نقص الرقائق الإلكترونية الخاصة بالسيارات، وارتفاع سعر الدولار، وبالتالي ارتفعت أسعار بعض الإصدارات التابعة لشركة ميتسوبيشي منها، ميتسوبيشي أتراج موديل 2023، وميتسوبيشي ميراج موديل 2023 .
بورصة السيارات .. أحدث أسعار شيري تيجو 3
أعلنت عدد من شركات السيارات مؤخرا ، عن الزيادة الجديدة ضمن زيادات شهر نوفمبر الجارى ، بسبب نقص عدد السيارات المعروضة لدى الوكلاء نتيجة الأزمات العالمية المتتالية على الأسواق العالمية، وعدم استيراد مركبات جديدة ، بالإضافة لزيادة أسعار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة الماضية.
للمغتربين.. سعر كيا سبورتاج مستعملة في السعودية| صور
يبحث العديد من المغتربين المصريين عن سيارات للشراء في السعودية، حيث يعتبر سوق السيارات السعودي من ضمن الأبرز في منطقة الشرق الأوسط، ويضم عدد من العلامات التجارية المميزة، بالإضافة لقرب المسافة، ووجود عدد كبير من العمالة المصرية.
لو هتشتري من الإمارات.. 5 سيارات يابانية تبدأ من 45 ألف درهم| صور
يحتوي السوق الإماراتي على العديد من السيارات اليابانية الاقتصادية بأسعار مناسبة للشراء، حيث يبحث العديد من المصريين على شراء سيارات من الخارج، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بإعفاء سيارات المواطنين من قيمة الجمارك والرسوم المستحقة عند دخولها للبلاد مقابل وديعة بنكية بالدولار وفقاً لعدة شروط.
سوق المستعمل.. تعرف على سعر شيفروليه لانوس | تفاصيل
حققت سيارة السيدان الشهيرة شيفروليه لانوس شعبية وانتشارا كبيراً داخل السوق المصري منذ انطلاقها، وذلك بفضل اعتماديتها الكبيرة وسعرها الاقتصادي، وتوفر قطع غيارها بسهولة محلياً.
بورصة السيارات.. أوفر برايس 30 ألف جنيه على أسعار سوزوكي اسبريسو 2022
وصلت قيمة أسعار الأوفر برايس للسيارة الاقتصادية سوزوكي اسبريسو موديل 2022 لحوالي 30 ألف جنيه تقريباً على أسعارها الرسمية، وتتوفر السيارة اليابانية الصغيرة في السوق المصري بفئة واحدة فقط.