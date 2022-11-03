عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| 5 سيارات اقتصادية تبدأ من 100 ألف جنيه.. لو هتشتري من الإمارات.. 5 سيارات يابانية تبدأ من 45 ألف درهم

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

 

من الإمارات.. سعر مازدا CX 30 موديل 2022 | صور

تقدم العلامة التجارية اليابانية مازدا مجموعة مميزة من السيارات الفاخرة في السوق الإماراتي، تتنوع بين سيارات السيدان وسيارات الكروس أوفر الرياضية، ويأتي في مقدمتها السيارة مازدا CX 30 موديل 2022، وهي من السيارات ذات الشعبية الكبيرة، وتتوفر في الإمارات بثلاثة فئات.

 

سوق المستعمل.. 5 سيارات اقتصادية تبدأ من 100 ألف جنيه| صور

يضم سوق السيارات المصري باقة قوية من السيارات المستعملة بأسعار مناسبة، وتعتبر أحد الحلول الاقتصادية التي يلجأ لها الكثير من المشترين الجدد نظراً لارتفاع أسعار السيارات الجديدة “الزيرو” في الفترة الأخيرة .

 

سوق المستعمل.. 5 سيارات لمتوسطي الدخل لا تزيد على 200 ألف جنيه

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة أنواعا مختلفة من إصدارات السيارات، حيث تناسب هذه الطرازات مختلف أذواق المواطنين المصريين واحتياجاتهم، لما تحتوي عليه هذه السيارات من مميزات منها، رخص ثمنها وقلة استهلاكها للوقود .

 

بورصة السيارات.. ارتفاع 10 آلاف جنيه في أسعار ميتسوبيشي أتراج وميراج 2023

شهد سوق السيارات خلال الفترة الماضية ارتفاعات في مختلف إصدارات السيارات، وذلك يرجع إلى العديد من الأسباب العالمية أهمها، نقص الرقائق الإلكترونية الخاصة بالسيارات، وارتفاع سعر الدولار، وبالتالي ارتفعت أسعار بعض الإصدارات التابعة لشركة ميتسوبيشي منها، ميتسوبيشي أتراج موديل 2023، وميتسوبيشي ميراج موديل 2023 .

 

بورصة السيارات .. أحدث أسعار شيري تيجو 3

أعلنت عدد من شركات السيارات مؤخرا ، عن الزيادة الجديدة ضمن زيادات شهر نوفمبر الجارى ، بسبب نقص عدد السيارات المعروضة لدى الوكلاء نتيجة الأزمات العالمية المتتالية على الأسواق العالمية، وعدم استيراد مركبات جديدة ، بالإضافة لزيادة أسعار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة الماضية.

 

للمغتربين.. سعر كيا سبورتاج مستعملة في السعودية| صور

يبحث العديد من المغتربين المصريين عن سيارات للشراء في السعودية، حيث يعتبر سوق السيارات السعودي من ضمن الأبرز في منطقة الشرق الأوسط، ويضم عدد من العلامات التجارية المميزة، بالإضافة لقرب المسافة، ووجود عدد كبير من العمالة المصرية.

 

لو هتشتري من الإمارات.. 5 سيارات يابانية تبدأ من 45 ألف درهم| صور

يحتوي السوق الإماراتي على العديد من السيارات اليابانية الاقتصادية بأسعار مناسبة للشراء، حيث يبحث العديد من المصريين على شراء سيارات من الخارج، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بإعفاء سيارات المواطنين من قيمة الجمارك والرسوم المستحقة عند دخولها للبلاد مقابل وديعة بنكية بالدولار وفقاً لعدة شروط.

 

سوق المستعمل.. تعرف على سعر شيفروليه لانوس | تفاصيل

حققت سيارة السيدان الشهيرة شيفروليه لانوس شعبية وانتشارا كبيراً داخل السوق المصري منذ انطلاقها، وذلك بفضل اعتماديتها الكبيرة وسعرها الاقتصادي، وتوفر قطع غيارها بسهولة محلياً. 

 

بورصة السيارات.. أوفر برايس 30 ألف جنيه على أسعار سوزوكي اسبريسو 2022

وصلت قيمة أسعار الأوفر برايس للسيارة الاقتصادية سوزوكي اسبريسو موديل 2022 لحوالي 30 ألف جنيه تقريباً على أسعارها الرسمية، وتتوفر السيارة اليابانية الصغيرة في السوق المصري بفئة واحدة فقط.

الامارات كيا سبورتاج شيري تيجو 3 ميتسوبيشي اتراج شيفروليه لانوس أوفر برايس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نقل شيكابالا إلى المستشفى عقب مباراة الزمالك وانبي.. تفاصيل

عقوبات مباراة السوبر.. اتحاد الكرة يعلن التفاصيل كاملة

قرار في الزمالك بعد إصابة شيكابالا بـ مباراة إنبي

هل حرمت تقنية الفار كريم فؤاد من تحقيق أول هاتريك؟..خبير تحكيمي يجيب

حريق هائل في ورشة دوكو بالعمرانية.. والدفاع المدني يُخلي المنازل من الأهالي

خبير تحكيمي يوضح مدى صحة ضربة جزاء الزمالك أمام إنبي

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 3-11-2022

رغم الفوز برباعية.. عماد متعب يُعاتب كولر على الهواء.. فيديو

موضوعات متعلقة

سوق المستعمل.. 5 سيارات اقتصادية تبدأ من 100 ألف جنيه| صور

للمغتربين.. سعر كيا سبورتاج مستعملة في السعودية| صور

لو هتشتري من الإمارات.. 5 سيارات يابانية تبدأ من 45 ألف درهم| صور

سوق المستعمل.. تعرف على سعر شيفروليه لانوس | تفاصيل

بورصة السيارات.. أوفر برايس 30 ألف جنيه على أسعار سوزوكي اسبريسو 2022

بورصة السيارات.. زيادة أسعار إيولوس A30 موديل 2022| صور

بوجاتي تحتفل بالإصدار رقم 400 من تشيرون سوبر سبورت| صور

كيا تكشف عن أسعار سورينتو موديل 2023 عالمياً | صور

ترشيحاتنا

أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 3 نوفمبر

تصل إلي القاهرة.. التنبؤ بالفيضان: سقوط أمطار على بعض المحافظات خلال ساعات

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 3-11- 2022

بعد عودة مبادرة الحبوب.. زيادة التفتيش على السفن المشاركة في الاتفاقية

آخر ميعاد لصلاة الصبح .. وحكم أداءها في جماعة بعد الشروق؟ الإفتاء تجيب

بعد قليل.. انطلاق أعمال ملتقى البحرين الدولي للحوار بين الشرق والغرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضع الفلوس في الجيوب.. خبيرة تكشف أسرارا صادمة عند تخزين الملابس

خبير موضة ينتقد فستان إليسا في موسم الرياض| لن تتوقع السبب

طريقة عمل محشي مشكل بالفريك .. شهي ولذيذ

شبه بعض.. فساتين مي عمر ودرة تثير الجدل على السوشيال ميديا|شاهد

فيديو

ضربني بالكرباج ومضاني على تنازل.. تفاصيل واقعة عنف زوجي ترويها سيدة بالزقازيق|فيديوجراف

توحيد الصف العربي.. أبرز تصريحات السيسي في القمة 31 بالجزائر |فيديو جراف

الكوليرا تهدد لبنان .. ومنظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي الوباء

تنبأ بوفاته .. تفاصيل صادمة في حادث شاب الغربية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ