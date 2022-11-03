أخبار السيارات| 5 سيارات اقتصادية تبدأ من 100 ألف جنيه.. لو هتشتري من الإمارات.. 5 سيارات يابانية تبدأ من 45 ألف درهم

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

تقدم العلامة التجارية اليابانية مازدا مجموعة مميزة من السيارات الفاخرة في السوق الإماراتي، تتنوع بين سيارات السيدان وسيارات الكروس أوفر الرياضية، ويأتي في مقدمتها السيارة مازدا CX 30 موديل 2022، وهي من السيارات ذات الشعبية الكبيرة، وتتوفر في الإمارات بثلاثة فئات.

يضم سوق السيارات المصري باقة قوية من السيارات المستعملة بأسعار مناسبة، وتعتبر أحد الحلول الاقتصادية التي يلجأ لها الكثير من المشترين الجدد نظراً لارتفاع أسعار السيارات الجديدة “الزيرو” في الفترة الأخيرة .

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة أنواعا مختلفة من إصدارات السيارات، حيث تناسب هذه الطرازات مختلف أذواق المواطنين المصريين واحتياجاتهم، لما تحتوي عليه هذه السيارات من مميزات منها، رخص ثمنها وقلة استهلاكها للوقود .

شهد سوق السيارات خلال الفترة الماضية ارتفاعات في مختلف إصدارات السيارات، وذلك يرجع إلى العديد من الأسباب العالمية أهمها، نقص الرقائق الإلكترونية الخاصة بالسيارات، وارتفاع سعر الدولار، وبالتالي ارتفعت أسعار بعض الإصدارات التابعة لشركة ميتسوبيشي منها، ميتسوبيشي أتراج موديل 2023، وميتسوبيشي ميراج موديل 2023 .

أعلنت عدد من شركات السيارات مؤخرا ، عن الزيادة الجديدة ضمن زيادات شهر نوفمبر الجارى ، بسبب نقص عدد السيارات المعروضة لدى الوكلاء نتيجة الأزمات العالمية المتتالية على الأسواق العالمية، وعدم استيراد مركبات جديدة ، بالإضافة لزيادة أسعار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة الماضية.

يبحث العديد من المغتربين المصريين عن سيارات للشراء في السعودية، حيث يعتبر سوق السيارات السعودي من ضمن الأبرز في منطقة الشرق الأوسط، ويضم عدد من العلامات التجارية المميزة، بالإضافة لقرب المسافة، ووجود عدد كبير من العمالة المصرية.

يحتوي السوق الإماراتي على العديد من السيارات اليابانية الاقتصادية بأسعار مناسبة للشراء، حيث يبحث العديد من المصريين على شراء سيارات من الخارج، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بإعفاء سيارات المواطنين من قيمة الجمارك والرسوم المستحقة عند دخولها للبلاد مقابل وديعة بنكية بالدولار وفقاً لعدة شروط.

حققت سيارة السيدان الشهيرة شيفروليه لانوس شعبية وانتشارا كبيراً داخل السوق المصري منذ انطلاقها، وذلك بفضل اعتماديتها الكبيرة وسعرها الاقتصادي، وتوفر قطع غيارها بسهولة محلياً.

وصلت قيمة أسعار الأوفر برايس للسيارة الاقتصادية سوزوكي اسبريسو موديل 2022 لحوالي 30 ألف جنيه تقريباً على أسعارها الرسمية، وتتوفر السيارة اليابانية الصغيرة في السوق المصري بفئة واحدة فقط.