أحمد عيد عبد الملك: رشحت كريم فؤاد للانتقال للزمالك.. ويستحق لاعب الجولة..فيديو

يرى أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق، ومحلل قناة ETC، أنه رشح كريم فؤاد للانتقال إلى الزمالك في وقتًا سابق.

وتابع عبد الملك، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، والذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة،تحدثت مع عبد الحليم علي من أجل ضم كريم فؤاد إلى الزمالك، وكان مطلوب فيه مبلغ كبير جدًا، ولكن هذا الأمر تحكم فيه النصيب بشكل كبير جدًا.



وأضاف،كريم فؤاد لاعب الجولة، وأعطى إنذار لكل جناحات الأهلي بالموسم الجاري، وحقق أرقام كبيرة جدًا في مباراة الداخلية تؤكد بأننا أمام لاعب واعد.



وأتم، الأهلي منظم وكولر مركز وقام بتطوير أداء بعض اللاعبين.

الأهلي يكتسح الداخلية..



اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نادي الداخلية بأربعة أهداف لواحد، في المباراة التى جمعت بينهما على استاد السويس الجديد فى إطار الجولة الثالثة من الدوري المصري .

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 9 نقاط فى صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز بالتساوي مع الاتحاد السكندري ، بينما تجمد رصيد الداخلية عند نقطة وحيدة فى المركز السادس عشر من ترتيب جدول المسابقة.



جاء الهدف الأول للأهلي من عرضية من كريم فؤاد داخل منطقة الجزاء قابلها محمد شريف بتسديدة قوية مرت من تحت يد حارس الداخلية إلى داخل الشباك فى الدقيقة الثالثة من زمن المباراة .

وسجل الهدف الثاني للأهلي حمدي فتحي فى الدقيقة السادسة بعد تسديدة قوية من كريم فؤاد من الناحية اليمنى بقدمه اليسرى تصدى لها حارس فريق الداخلية وتابعها حمدي فتحي بقدمه فى المرمى الخالي .

وقلص الفارق للداخلية اللاعب فانوم الفريد فى الدقيقة 13 بعد مرور رائع من كريستوفر جون من يسار منطقة الجزاء لصالح الداخلية على أكرم توفيق وسدد كرة تصدى لها محمد الشناوي حارس الأهلي لترتد إلى فانوم ألفريد الذي سدد الكرة داخل الشباك.

وجاء الهدف الثالث بقدم كريم فؤاد من تمريرة من أفشة خلف خطوط دفاع الداخلية وصلت عند كريم فؤاد سددها بوجه القدم الخارجي على يمين حارس الداخلية إلى داخل الشباك فى الدقيقة 47

وأضاف الهدف الرابع كريم فؤاد فى الدقيقة 53 بعد تمريرة مميزة من محمد شريف ليسدد كريم الكرة أعلى شباك حارس الداخلية .

والغى الحكم هدف الأهلي الخامس الذي أحرزه كريم فؤاد بداعي التسلل بعد الرجوع إلى تقنية الفار فى الدقيقة 72 من زمن اللقاء .