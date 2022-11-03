صحف الكويت.. روسيا تعلن استئناف مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب والفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة للمرة الرابعة

تجربة صاروخية جديدة لكوريا الشمالية.. واليابان تطالب سكانها بـ"الاحتماء"

مجلس الأمن يرفض طلبا روسيًا للتحقيق بشأن "الأسلحة البيولوجية في أوكرانيا"

بايدن: رفض نتائج الانتخابات النصفية "يمهد الطريق للفوضى"

الأطراف الإثيوبية المتحاربة تتفق على هدنة

بوتين: نحتفظ بحق الانسحاب من اتفاق الحبوب لكن لن نمنع وصول الشحنات لتركيا

تركيا: لدى روسيا مخاوف بشأن الأمن وصادراتها في إطار اتفاق الحبوب



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد استعداد مصر لدعم أمن واستقرار اليمن، واللذين يمثلان أهمية بالغة للأمن القومي المصري، وذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وذلك على هامش المشاركة في القمة العربية في الجزائر.

دوليًا، قالت "الأنباء" إن وزارة الدفاع اليابانية أعلنت أن صاروخا أطلقته كوريا الشمالية الخميس، لم يحلق فوق اليابان، رغم التحذيرات التي صدرت لسكان بعض المناطق بالاحتماء.

وتم تفعيل نظام الإنذار الياباني "جاي-أليرت" في البلاد في وقت مبكر الخميس لتحذير السكان في مناطق "مياغي ونيغاتا وياماغاتا" الشمالية بضرورة الاحتماء أو ملازمة منازلهم، مع قطع قنوات التلفزيون لبرامجها وبث الأخبار.

وأشارت "القبس" إلى أن روسيا، أخفقت في إقناع مجلس الأمن الدولي بإجراء تحقيق رسمي في اتهامها للولايات المتحدة وأوكرانيا بتطوير برامج أسلحة بيولوجية في أوكرانيا، وهو ادعاء تنفيه واشنطن وكييف.

وصوتت الصين فقط مع روسيا لصالح مشروع قرار لمجلس الأمن بشأن الإجراء. وصوتت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضده، بينما امتنع باقي أعضاء المجلس، وعددهم 10 دول، عن التصويت.

ونقلت "الراي" عن الرئيس الأمريكي جو بايدن قوله إن رفض بعض المرشحين الجمهوريين قبول نتائج انتخابات منتصف الولاية "يمهد الطريق للفوضى"، مضيفًا "هناك مرشحون يتنافسون على مناصب من كل المستويات في أمريكا.. لا يلتزمون بقبول نتائج الانتخابات التي يخوضونها".

وقالت "الوطن" إن الأطراف المتحاربة في النزاع الدامي المستمر منذ سنتين في منطقة تيجراي الإثيوبية اتفقت على هدنة، حسبما أعلن وسيط الاتحاد الإفريقي الأربعاء عقب محادثات ماراثونية في جنوب إفريقيا.

ونقلت "الراي" عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله إن موسكو تحتفظ بالحق في الانسحاب مجددا من اتفاق لتصدير الحبوب تم بوساطة تركية كانت روسيا قد انسحبت منه ثم عادت إليه، لكنه أضاف أنها لو انسحبت فلن تمنع وصول شحنات الحبوب من أوكرانيا إلى تركيا.

وأشارت "الجريدة" إلى أن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أعلن أن لدى روسيا مخاوف بشأن الأمن وصادرات سلعها في إطار اتفاق الحبوب الذي توسطت فيه الأمم المتحدة، فيما قالت وزارة الدفاع الروسية إن موسكو ستستأنف مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وذكرت "الأنباء" أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس إلى نطاق 3.75- 4%، فيما يعد المرة الرابعة التي يرفع فيها البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بهذه النسبة، والمرة السادسة على التوالي التي يقرر فيها زيادة الفائدة منذ مارس الماضي.

وقال البنك إنه من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى "الزيادات المستمرة" لرفع أسعار الفائدة إلى مستوى "مُقيد بما يكفي لإعادة التضخم إلى 2% بمرور الوقت"، وفقًا لبيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الصادر في واشنطن.