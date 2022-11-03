عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحف الكويت.. روسيا تعلن استئناف مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب والفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة للمرة الرابعة

صدى البلد

تجربة صاروخية جديدة لكوريا الشمالية.. واليابان تطالب سكانها بـ"الاحتماء"
مجلس الأمن يرفض طلبا روسيًا للتحقيق بشأن "الأسلحة البيولوجية في أوكرانيا"
بايدن: رفض نتائج الانتخابات النصفية "يمهد الطريق للفوضى"
الأطراف الإثيوبية المتحاربة تتفق على هدنة
بوتين: نحتفظ بحق الانسحاب من اتفاق الحبوب لكن لن نمنع وصول الشحنات لتركيا
تركيا: لدى روسيا مخاوف بشأن الأمن وصادراتها في إطار اتفاق الحبوب


سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد استعداد مصر لدعم أمن واستقرار اليمن، واللذين يمثلان أهمية بالغة للأمن القومي المصري، وذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وذلك على هامش المشاركة في القمة العربية في الجزائر.

دوليًا، قالت "الأنباء" إن وزارة الدفاع اليابانية أعلنت أن صاروخا أطلقته كوريا الشمالية الخميس، لم يحلق فوق اليابان، رغم التحذيرات التي صدرت لسكان بعض المناطق بالاحتماء.

في دقائق .. كوريا الشمالية تطلق صاروخًا ثانيًا باتجاه اليابان

لليوم الثاني .. كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا جديدًا

وتم تفعيل نظام الإنذار الياباني "جاي-أليرت" في البلاد في وقت مبكر الخميس لتحذير السكان في مناطق "مياغي ونيغاتا وياماغاتا" الشمالية بضرورة الاحتماء أو ملازمة منازلهم، مع قطع قنوات التلفزيون لبرامجها وبث الأخبار.

وأشارت "القبس" إلى أن روسيا، أخفقت في إقناع مجلس الأمن الدولي بإجراء تحقيق رسمي في اتهامها للولايات المتحدة وأوكرانيا بتطوير برامج أسلحة بيولوجية في أوكرانيا، وهو ادعاء تنفيه واشنطن وكييف.

وصوتت الصين فقط مع روسيا لصالح مشروع قرار لمجلس الأمن بشأن الإجراء. وصوتت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضده، بينما امتنع باقي أعضاء المجلس، وعددهم 10 دول، عن التصويت.

ونقلت "الراي" عن الرئيس الأمريكي جو بايدن قوله إن رفض بعض المرشحين الجمهوريين قبول نتائج انتخابات منتصف الولاية "يمهد الطريق للفوضى"، مضيفًا "هناك مرشحون يتنافسون على مناصب من كل المستويات في أمريكا.. لا يلتزمون بقبول نتائج الانتخابات التي يخوضونها".

وقالت "الوطن" إن  الأطراف المتحاربة في النزاع الدامي المستمر منذ سنتين في منطقة تيجراي الإثيوبية اتفقت على هدنة، حسبما أعلن وسيط الاتحاد الإفريقي الأربعاء عقب محادثات ماراثونية في جنوب إفريقيا.

رئيس الشيشان: أعرض على زيلينسكي وظيفة «كبير عمال النظافة» في شارع بوتين

مسئول غربي: بوتين بات أضعف بسبب حرب أوكرانيا

ونقلت "الراي" عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله إن موسكو تحتفظ بالحق في الانسحاب مجددا من اتفاق لتصدير الحبوب تم بوساطة تركية كانت روسيا قد انسحبت منه ثم عادت إليه، لكنه أضاف أنها لو انسحبت فلن تمنع وصول شحنات الحبوب من أوكرانيا إلى تركيا.

وأشارت "الجريدة" إلى أن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أعلن أن لدى روسيا مخاوف بشأن الأمن وصادرات سلعها في إطار اتفاق الحبوب الذي توسطت فيه الأمم المتحدة، فيما قالت وزارة الدفاع الروسية إن موسكو ستستأنف مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وذكرت "الأنباء" أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس إلى نطاق 3.75- 4%، فيما يعد المرة الرابعة التي يرفع فيها البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بهذه النسبة، والمرة السادسة على التوالي التي يقرر فيها زيادة الفائدة منذ مارس الماضي.

وقال البنك إنه من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى "الزيادات المستمرة" لرفع أسعار الفائدة إلى مستوى "مُقيد بما يكفي لإعادة التضخم إلى 2% بمرور الوقت"، وفقًا لبيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الصادر في واشنطن.

الكويت الفيدرالى الامريكى روسيا اتفاق الحبوب اتفاق تصدير الحبوب الفائدة مصر السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نقل شيكابالا إلى المستشفى عقب مباراة الزمالك وانبي.. تفاصيل

عقوبات مباراة السوبر.. اتحاد الكرة يعلن التفاصيل كاملة

قرار في الزمالك بعد إصابة شيكابالا بـ مباراة إنبي

هل حرمت تقنية الفار كريم فؤاد من تحقيق أول هاتريك؟..خبير تحكيمي يجيب

حريق هائل في ورشة دوكو بالعمرانية.. والدفاع المدني يُخلي المنازل من الأهالي

خبير تحكيمي يوضح مدى صحة ضربة جزاء الزمالك أمام إنبي

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 3-11-2022

رغم الفوز برباعية.. عماد متعب يُعاتب كولر على الهواء.. فيديو

موضوعات متعلقة

بايدن يحذر من فوضى كبيرة بسبب الانتخابات النصفية

بسبب التعاون البيولوجي بين أمريكا وأوكرانيا.. روسيا توجه رسالة لمجلس الأمن الدولي

انحراف سياسي.. روسيا توجه اتهامات خطيرة لـ أمريكا

ترشيحاتنا

أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 3 نوفمبر

تصل إلي القاهرة.. التنبؤ بالفيضان: سقوط أمطار على بعض المحافظات خلال ساعات

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 3-11- 2022

بعد عودة مبادرة الحبوب.. زيادة التفتيش على السفن المشاركة في الاتفاقية

آخر ميعاد لصلاة الصبح .. وحكم أداءها في جماعة بعد الشروق؟ الإفتاء تجيب

بعد قليل.. انطلاق أعمال ملتقى البحرين الدولي للحوار بين الشرق والغرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضع الفلوس في الجيوب.. خبيرة تكشف أسرارا صادمة عند تخزين الملابس

خبير موضة ينتقد فستان إليسا في موسم الرياض| لن تتوقع السبب

طريقة عمل محشي مشكل بالفريك .. شهي ولذيذ

شبه بعض.. فساتين مي عمر ودرة تثير الجدل على السوشيال ميديا|شاهد

فيديو

ضربني بالكرباج ومضاني على تنازل.. تفاصيل واقعة عنف زوجي ترويها سيدة بالزقازيق|فيديوجراف

توحيد الصف العربي.. أبرز تصريحات السيسي في القمة 31 بالجزائر |فيديو جراف

الكوليرا تهدد لبنان .. ومنظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي الوباء

تنبأ بوفاته .. تفاصيل صادمة في حادث شاب الغربية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ