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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نشرة أخبار العالم | كوريا الشمالية تطلق صواريخ جديدة وهبوط تاريخي في أسعار الدولار والذهب

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

بعد رفع الفائدة .. الفيدرالي الأمريكي: الصورة ضبابية ولا تخفيض قريبا
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول أمس إن الصورة الحالية تحمل "قدرًا كبيرًا من الضبابية"، تحول دون حسم موقف التشديد النقدي حتى على المستوى قصير الأجل، وذلك بعد أن رفع البنك  أسعار الفائدة 75 نقطة أساس إلى نطاق 3.75- 4%، وهي المرة الرابعة التي يرفع فيها البنك أسعار الفائدة بهذه النسبة، والمرة السادسة على التوالي التي يقرر فيها زيادة الفائدة منذ مارس الماضي.

انخفاض تاريخي في سعر الذهب العالمي
تراجعت أسعار الذهب العالمية بشكل كبير متأثرة بتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول بأن من السابق لأوانه مناقشة وقف رفع أسعار الفائدة التي ارتفعت بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي في ختام اجتماع السياسة الذي استمر يومين.

بيان عاجل من اليابان بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين

في دقائق .. كوريا الشمالية تطلق صاروخًا ثانيًا باتجاه اليابان

بعد رفع الفائدة.. انخفاض حاد في سعر الدولار عالميًا
شهدت عملة الدولار انخفاضًا كبيرًا بعدما أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي في ختام اجتماع السياسة الذي استمر يومين.

ارتفاع تاريخي في أسعار النفط بعد رفع الفائدة
شهدت أسعار النفط الخام مساء أمس الأربعاء، ارتفاعًا كبيرًا وذلك بعدما أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة للمرة الرابعة العام الجاري.

لليوم الثاني .. كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا جديدًا
ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية بأن كوريا الشمالية  أطلقت صاروخًا باليستيًا جديدًا وذلك بعد يومٍ واحد من تصعيد كبير بين الكوريتين إثر إطلاق بيونج يانج 10 صواريخ باتجاه جارتها الجنوبية.

في دقائق .. كوريا الشمالية تطلق صاروخًا ثانيًا باتجاه اليابان
أعلن الجيش الياباني أن كوريا الشمالية  أطلقت صاروخًا باليستيًا ثانيًا بعد دقائق من إطلاق صاروخ آخر باتجاه بحر اليابان وذلك بعد يومٍ واحد من تصعيد كبير بين الكوريتين إثر إطلاق بيونج يانج 10 صواريخ باتجاه جارتها الجنوبية.

بيان عاجل من اليابان بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين
قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم الخميس، إن أحد الصواريخ الباليستية التي أطلقتها كوريا الشمالية منذ لحظات باتجاه بحر اليابان قد يكون عابرًا للقارات.

انحراف سياسي.. روسيا توجه اتهامات خطيرة لـ أمريكا

روسيا تفشل في تمرير قرار بمجلس الأمن للتحقيق بشأن الأسلحة البيولوجية بأوكرانيا

اليابان تحث سكانها على الاحتماء بعد صواريخ جديدة لكوريا الشمالية
حثت الحكومة اليابانية، اليوم الخميس، سكان مقاطعات مياجي وياماجاتا ونيجاتا على الاحتماء في الأماكن المغلقة بعد إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية.

بايدن يحذر من فوضى كبيرة بسبب الانتخابات النصفية
حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس من أن رفض بعض المرشحين الجمهوريين قبول نتائج انتخابات منتصف الولاية "يمهد الطريق للفوضى".

العراق .. تفاصيل تفكيك شبكة تهريب نفط تضم ضباطًا ومسئولين كبار
أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، أمس الأربعاء، اعتقال عدد من كبار الضباط المتورطين بعمليات تهريب النفط.

 

 

 

 

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