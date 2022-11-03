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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ريهام الشبراوي: كلمة الرئيس السيسي بقمة الجزائر تضمنت حلولا لأزمات المنطقة العربية

ريهام الشبراوي
ريهام الشبراوي

 

أكدت ريهام الشبراوي مقرر مساعد لجنة الأسرة، بالحوار المجتمعي، وأمينة المرأة بحزب الإصلاح والتنمية، على أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال القمة العربية بالجزائر اليوم، جاءت كاشفة لعديد من الملفات الهامة على الساحة العربية، وتضمنت حلولا فعالة لأزمات شعوب المنطقة العربية.

أوضحت الشبراوي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في بيان رسمي لها، أن الرئيس السيسي كان حضوره مؤثرا، بداية من عقد لقاءات رسمية موسعة مع كبار قادة وزعماء المنطقة العربية، وصولا إلى إلقاء خطاب هام، حول ملفات سد النهضة والتغيرات المناخية ووحدة الأراضي الليبية، وكيفية التصدي للتحديات التي يعيشها الشارع العربي.

ورأت الشبراوي أن الرئيس السيسي، قد استطاع التعبير بإجادة تامة عن طموح مصر إلى شراكة فعلية مع باقي الدول العربية، خلال توقيتات وظروف عالمية دقيقة وحساسة، وأنه قد ساق إلى ذلك ما يجمع العرب من تاريخ مشترك يستوجب تعزيز العمل الجماعي العربي.

وأشارت المقرر المساعد بالحوار الوطني، إلى أن الرئيس السيسي قد ركز على مايشغل بال كل مواطن عربي، واستهدف من توصياته أن تعود جهود التضافر العربي بالنفع على الشارع العربي وكافة الشعوب بالمنطقة، وأنه قد استدعى في سبيل ذلك محطات مضيئة شهدت تعاون بين عديد الدول العربية، وقد تجسدت فيها أسمى معاني العروبة والإخاء والتكاتف، وهو مانحتاج التركيز عليه حاليا.

واعتبرت الشبراوي، أن الرئيس السيسي قد اغتنم مناسبة التجمع العربي الهائل في الجزائر، لدعوة القادة والزعماء إلى قمة المناخ في شرم الشيخ، وأنه قد أظهر في سبيل ذلك وعيا كاملا وإدراكا كبيرا بما تمثله التغيرات المناخية من تهديدات مفروضة على العالم أجمع، وفي القلب منه منطقتنا العربية.

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