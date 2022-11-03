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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. بيت السناري يستضيف حفلا فنيا بعنوان "ميكروفون 14"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يستضيف بيت السناري التابع لمكتبة الإسكندرية ، في تمام الساعة السابعة والنصف، حفلًا فنيًا مفتوحًا للجمهور تحت عنوان "ميكروفون 14" لعرض مجموعة من المواهب الشابة.
ويتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من الأغاني والقصائد النابعة من التراث.

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ويشارك في الحفل إسلام الشيخ وهو مطرب وملحن وعازف جيتار، وساندرا عادل وهي دكتورة تغذية وعلاج طبيعي ومطربة، ونور بازرباشي وهو مدرس صوت وموشحات، وإسلام محمود وهو مطرب، وضياء الرحمن وهو شاعر وفنان.
وفريق "ميكروفون" هو تجمع فني وأدبي وثقافي لمجموعة من الشباب الموهوبين في الفنون المختلفة منذ 2010، ويعمل الفريق على تقديم الفنون المختلفة واكتشاف المواهب الشابة، وكذلك بناء جسر من التواصل بين الشباب والشخصيات الثقافية والفنية والإعلامية المعروفة.

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