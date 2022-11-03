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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تدريب العاملين بصحة سيناء على استخراج شهادات المواليد والوفيات المميكنة

تدريب العاملين بالصحة
تدريب العاملين بالصحة علي استخراج الشهادات المميكنة

تنفذ مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، برنامج تدريبي للعاملين في قطاع الصحة  علياد استخراج شهادات المواليد والوفيات المميكنة بتوجيهات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء،  وإشراف  الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بالمحافظة. 
وفي هذا الصدد ..التقي الدكتور اسامه سالم مدير الطب الوقائى بمديرية الصحة  بمحافظة  شمال سبناء ، بفريق الشؤن الوقائية بوزارة الصحة توجيهات  الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة في حق المواطن من الحصول على شهادة ميلاد ووفاه مميكته بالمحافظة 
وقال سالم  ، أن الهدف من الدورة التدريبية التي يشهدها القطاع الوقائى بالمحافظة هو  تدريب العاملين بمكاتب الصحة والتطعيمات بالإدارات الصحية على (استخراج شهادات المواليد والوفيات المميكنة) .

تطوير جميع الخدمات


وأوضح أن مشروع الميكنة يهدف إلى تطوير جميع الخدمات التى تقدمها مكاتب الصحة على مستوى المحافظة ، من إثبات وقائع المواليد والوفيات  وتكامل قواعد بيانات الصحة مع قاعدة بيانات الرقم القومى وبناء نظام إنذار مبكر للوفيات من الأمراض الوبائية .

بالإضافة إلى بناء قاعدة بيانات للتطعيمات من تطعيمات إجبارية للأطفال أقل من عامين، وتطعيمات المدارس، والحجاج والمعتمرين، والمسافرين إلى دول موبوءة، وحملات التطعيم القومية والمحدودة، والربط بين أنظمة التأمين الصحى وطب الأسرة .

بهدف تسهيل تبادل البيانات بين مختلف الجهات الحكومية، بالإضافة إلى تسجيل المواليد والوفيات إلكترونيا بشكل لحظى من خلال شبكة خاصة ومؤمنة تربط جميع مكاتب الصحة علي مستوي المحافظة .

وقال الدكتور حاسم حمدي مدير عام التثقيف والإعلام بمديرية الصحة ان الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة،  تعمل علي تدريب  العاملين على النماذج المميكنة  ، تمهيدا لتسجيل وتوثيق وطباعة البلاغ المميكن فور تلقي التبليغ، وكذلك طباعة شهادات ميلاد ووفاة مميكنة بمكاتب الصحة
وقال محمد عبد المطلب  مراقب عام مديرية الصحةان يجري  استكمال التدريب على ميكنه مكاتب الصحة بادارتي العريش ورفخ ونخل والحسنة وكذلك التدريب على ميكنه التطعيمات الإجبارية.

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سيناء الصحة شهادات المواليد المميكنة

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