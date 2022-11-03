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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع شاب صدمه قطار أمام مدينة الواسطي ببني سويف

صدى البلد

حالة من الحزن والأسى  انتابت الشارع السويفي اثر نشر  فتاة  صورة شقيقها الذي  لقي مصرعه تحت عجلات القطار  علي صفحات التواصل  قاىلة:" حبيبي وحته من قلبي ونور عيني في ذمة الله أسألكم الدعاء".. بهذه الكلمات نعت فتاة من محافظة بني سويف شقيقها الوحيد الذي توفي أمس الأربعاء إثر حادث قطار، في منشور لها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، وانهالت عليه دعوات المتابعين بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وكان الشاب محمد جمال 34 عامًا، يعمل مندوب مبيعات، ويقيم في حي مقبل وسط مدينة بني سويف قد لقي مصرعه أمس إثر تصادم قطار به أمام مزلقان الواسطى شمال المحافظة، ونُقلت جثته بسيارة إلي مستشفي الواسطى المركزي.

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وعقب الإنتهاء من الإجراءات القانونية واستصدار تصريح الدفن شيعت جنازته في ساعة متأخرة من ، في مشهد جنائزي مهيب شارك فيه المئات من أهالي مدينة بني سويف إلي مثواه الأخير بمقابر أسرته شرق النيل.

وقالت "ماري منير" إحدي جيران الشاب المتوفي؛ إنه كان الابن الوحيد لوالديه على شقيقتين ووالده مريض ووالدته في حالة يرثى لها ربنا يصبرهم على فراقه، وإنه متزوج ولديه طفلتين في سن حضانة، مشيرة إلي أن الحزن يخيم على المنطقة بأكملها لفقدان هذا الشاب الخلوق الذي شارك في جنازته المئات ونعاه الآلاف على مواقع التواصل الإجتماعي.

وأضافت: «محمد.. الله يرحمه كان شاب خدوم جداً والمنطقة كلها حزينة عليه وكان كل ما يقابل حد في الشارع يعزم عليه إنه يوصله بعربيته، والناس كلها تشهد إنه كان على خلق».

وتداول مستخدموا مواقع التواصل الإجتماعي في محافظة بني سويف صورة الشاب المتوفي مطالبين الدعاء له بالرحمة والمغفرة وسط إشادة العديد من المتابعين والثناء على السيرة الطيبة التي كان يمتمع بها الشاب المتوفي، لتنهال عليه الدعوات بالرحمات ولزوجته وأسرته بالصبر والسلوان.

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