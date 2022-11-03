كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا نحو البحر الشرقي

قالت هيئة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية، إن كوريا الشمالية، أطلقت اليوم الخميس، صاروخا بالستيا نحو البحر الشرقي من شبه الجزيرة الكورية رافعا مستوى التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية إلى أعلى مستوى.



ووفقا لبيان هيئة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية -الذى نقلته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"- تجرى السلطات العسكرية تحليلات عن مواصفات الصاروخ من حيث المسافة والارتفاع والسرعة، غير أنها تقدر حاليا بأن الصاروخ يبلغ مداه ما بين متوسط وطويل أو أكثر؛ نظرا لإتمام عملية تفريق رأسه من الجسم الدافع مع إمكانية أنه قد يكون صاروخا بالستيا عابرا للقارات (ICBM).



وذكر البيان أن هذا الإطلاق يعد الـ19 منذ انطلاق حكومة الرئيس يون سيوك-يول، وسبق أن أطلقت بيونج يانج صواريخا باليستية لأربع مرات خلال يوم أمس، وقامت بإطلاق صاروخي لـ30 مرة منذ مطلع العام، وكشفت النقاب عن إطلاقها لصواريخ كروز لثلاث مرات.



وأضاف أن كوريا الشمالية قامت أمس، لأول مرة منذ تقسيم شبه الجزيرة الكورية، بإطلاق صواريخ بالستية قصيرة المدى نحو أجواء الجانب الجنوبي من خط الحدود الشمالي، الحدود المائية الفعلية بين الكوريتين، وبلغ عدد الصواريخ التي أطلقتها كوريا الشمالية خلال 10 ساعات في 4 مرات يوم أمس، حوالي 25 صاروخا.



وقال البيان إنه في الساعة السادسة و51 دقيقة صباح يوم أمس، أطلقت كوريا الشمالية 4 صواريخ باليستية قصيرة المدى وفي الساعة الثامنة و51 دقيقة أطلقت 3 صواريخ أخرى، وتعدى واحد منها خط الحدود الشمالي، خط الحدود المائي الحقيقي، و10 صواريخ متعددة الأنواع في الساعة التاسعة و12 دقيقة شرقا وغربا ، و6 صواريخ متعددة الأنواع شرقا وغربا خلال الفترة من الساعة الرابعة و30 دقيقة حتى الخامسة و10 دقائق بعد الظهر، مشيرة إلى أن وقع الصاروخ الذي تعدى خط الحدود الشمالي على المياه على بعد 26 كيلومترا عن خط الحدود و57 كيلومترا عن مدينة سوكتشو الساحلية وعلى بعد 167 كيلومترا عن جزيرة أولونج وكان يحلق نحو هذه الجزيرة، مما أدى الى إصدار تنبيه من القصف الجوي لسكان الجزيرة، مؤكدا أن الجيش الكوري الجنوبي رد بإطلاق صواريخ حفاظا على حق الدفاع الذاتي.



يذكر أن كوريا الشمالية تجرأت لانتهاك اتفاقية 19 سبتمبر العسكرية التي تنص على وقف أي اعتداءات عسكرية بالقرب من الحدود، بإطلاق حوالي 100 قذيفة مدفعية نحو المنطقة العازلة من خط الحدود الشمالي في مياه البحر الشرقي.



ويقدر بأن الشمال أطلق الصواريخ فيما يبدو احتجاجا على إجراء التدريبات العسكرية المشتركة " فيجيلانت ستوم " بين القوات الكورية الجنوبية والأمريكية التي بدأت يوم 31 من الشهر الماضي وتستمر حتى يوم الغد