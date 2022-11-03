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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

سؤال برلماني حول دور المراكز البحثية في إيجاد حلول لمشكلات التعليم

المراكز البحثية
المراكز البحثية

تقدمت د. حنان حسني يشار، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي حول دور المراكز البحثية بالجامعات في إيجاد حلول لمشكلات التعليم في مصر.


وجاء في سؤالها: "تشغل قضية التعليم  في مصر تفكير واهتمام الرأي العام والحكومة معًا، ذلك لأن تلك القضية تحتل مركزًا بارزًا بين مجموعة قضايا اجتماعية كبرى تواجههًا المجتمعات ومن ضمنها مصر منذ فترة طويلة".


وقالت "يشار"، لم تعد قضية التعليم في مصر تتعلق بإنشاء مدارس إضافية جديدة، أو تطوير وإصلاح للمناهج الموجودة حاليًا، إنما يتطلب الأمر تطوير للتعليم بشكل عام وشامل، بحيث يصبح التعليم هدف ووسيلة في نفس الوقت، وتساعد المناهج الجديدة المتطورة على تنمية روح الانتماء لدى الطلاب عن طريق إرساء قواعد الثقافة المصرية الأصيلة.


وأوضحت عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أن إصلاح السياسة التعليمية يبدأ بالتوجه الواعي إلى وجود مشكلة حقيقية في مجال التعليم، لذلك يحتاج التعليم في مصر إلى إصلاح جذري شامل يتمثل في عمل استراتيجية طويلة المدى، والقيام بإعادة النظر في الأهداف والوسائل بما يتلاءم مع التطور التكنولوجي الرهيب الذي يعيشه العالم.

 

وشددت على أن تطوير وإصلاح نظام التعليم في مصر لابد وأن يتم وفقًا لعملية تعليمية قومية شاملة ترتبط إرتباطًا عضويًا بسياسة البحث العلمي والتطور التكنولوجي والقوى العاملة، ويقوم بتوجيه المناهج التعليمية لخدمة أغراض التنمية والتطوير في البلاد.

 

واختتمت سؤالها قائلةً: " علينا أن نعترف أن التركة مثقلة والاحتياجات هائلة، وهو ما يتطلب إستراتيجية إصلاح حقيقي للتعليم ومشاكله وأزماته الموروثة، لدينا نخبة على أعلى مستوى من خبراء التعليم في المراكز البحثية بالجامعات، نحتاج إلى أن يكون لهم دورًا أكبر، وهو الأمر الذي يحتاج إلى تفعيل التعاون بين الجامعات ووزارة التربية والتعليم والمراكز البحثية".

القوى العاملة التربية والتعليم التعليم العالي مجلس النواب البحث العلمي البرلمان

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