ضبط 4.2 طن لحوم مجمدة مجهولة المصدر في حملة بالقليوبية

شنت مباحث التموين تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، حملة مكبرة على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع، والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع، وخاصة السلع المقلدة من مواد مجهولة والتي تضر بالبيئة.



وأسفرت الحملة، بقيادة العميد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين، عن ضبط (4,2 طن لحوم مجمدة) معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن عنبر مستأجر لحفظ السلع الغذائية بداخل إحدى الثلاجات) بمحافظة القليوبية، وتحرر المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة لاتخاذ الاجراءات القانونية.

من ناحية اخرى شهد الشارع الجديد بشبرا الخيمة بالقليوبية تصادم 3 سيارات بسبب السرعة الزائدة دون وقوع اى اصابات او خسائر فى الأرواح واسفر الحادث عن تعطل الحركة المرورية بشكل جزئى وتم استئنافها على الفور.

تلقت غرفة عمليات القليوبية اخطارا بوقوع حادث تصادم بالشارع الجديد بشبرا الخيمة وتبين تصادم 3 سيارات ملاكى بسبب السرعة الزائدة على الطريق واسفر الحادث عن وقوع تلفيات فى السيارات دون وقوع اى اصابات او خسائر فى الأرواح.