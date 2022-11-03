التخطيط: المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تعزز التفاعل مع قضايا البعد البيئي

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تأتي في إطار تعزيز التفاعل التام على مستوى المحافظات والمحليات مع قضايا البعد البيئي في التنمية من خلال وضع خريطة تفاعلية على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات الاستثمار وبجهات التمويل من الداخل والخارج.





وأضافت “السعيد”خلال كلمتها بفعاليات مؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية برعاية الرئيس السيسى، أن هذا الغرض يتسق تمامًا مع توجه الدولة المصرية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات بهدف تعظيم المزايا النسبية لكل محافظة، متابعة أن مصر لديها تنوع كبير على مستوى المحافظات.





وتابعت أنه تم إصدار 27 تقرير لتوطين أهداف التنمية على مستوى المحافظات بالتعاون مع التنمية المحلية.

