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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

٤ هدايا من وزارة الاتصالات للحاضرين بمؤتمر شرم الشيخ قبل بدء فعاليات قمة المناخ COP27

صدى البلد

منذ بدء الإعلان عن استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية تقوم جاهدة لتحويل مدينة شرم الشيخ إلي مدينة تكنولوجية، حيث قامت الوزارة بعدة نشاطات تكنولوجية وأضافت تقنيات جديدة نبرزها لكم في التقرير التالي:

 

-الخدمات الرقمية والإنترنت فائق السرعة

تولت وزارة الاتصالات تجهيز البنية التحتية التكنولوجية لمدينة شرم الشيخ، حيث قامت الوزارة بتوفير الخدمات الرقمية والإنترنت فائق السرعة وكل ما يشمل خدمات الاتصالات بالفنادق المستقبلة للمؤتمر و القائمين عليه.

 

-إطلاق تطبيق "27 COP"

أطلقت وزارة الاتصالات تطبيق "27 COP" وذلك لتسهيل الخدمات و المعلومات لجميع المشاركين في المؤتمر، و يتم تحميله من خلال الهاتف، بالإضافة إلي كونه مصدر رئيسي للتعرف علي آخر أخبار المؤتمر .

لم تقتصر خدمات التطبيق عند ذلك، بل يحتوي علي خدمات صحية و سياحية، بالإضافة إلي وجود عدة لغات به لتسهل عملية التواصل المباشر لجميع الجنسيات.

 

-ربط 104 فنادق بمدينة شرم الشيخ بالألياف الضوئية

وفي تكنولوجيا في الجديدة من نوعها في مصر، ربطت وزارة الاتصالات 104 فنادق بمدينة شرم الشيخ عن طريق شبكة من الألياف الضوئية، لتسطر شرم الشيخ سطرا جديدا من التقدم و الازدهار وتصبح المدينة الأولي في مصر في تقديم خدمات الإنترنت بالمعايير العالمية، و وفرت تلك التقنية استخدام إنترنت فائق السرعة في شبكة الفنادق خلال أيام المؤتمر، يشملهم المشاركين في المؤتمر من كل دول العالم.

 

ووفرت تلك التقنية خدمات تغطية شبكة الهاتف علي الأماكن الذي يتردد عليها جميع المشاركين في المؤتمر، وذلك في مواقع المنشآت السياحية و الطرق الرئيسية ومواقع المؤتمرات.

 

-توفير أتوبيسات تعمل بالطاقة الكهربائية

وفرت وزارة الاتصالات مجموعة من الأتوبيسات التي تعمل بالطاقة الكهربائية، والتي تعد هدفا من اهداف المؤتمر، وهو تحويل الطاقة التي تضر البيئة إلي طاقة نظيفة وصديقة للبيئة.

 

شرم الشيخ الأمم المتحدة الكهرباء تكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات البنية التحتية

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