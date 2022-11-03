تغيير حقيقي ملموس .. أهداف تحالف القوى المدنية من أجل المناخ



كشفت الدكتورة شيماء القصاص منسق عام تحالف القوى المدنية من أجل المناخ تفاصيل تدشين تحالف القوى المدنية من أجل المناخ .



وقالت " القصاص " خلال مداخلة هاتفية عبر نشرة فضائية dmc ، إن إطلاق التحالف جاء بالتزامن مع إعلان مصر عقد مؤتمر المناخ العالمى والذى يتطلع بدوره لنتائج ملموسة لإحداث تغيير حقيقى ملموس على أرض الواقع ينقلنا من مرحلة التفاوض إلى التنفيذ الفعلى .



وأشارت إلى أن تأسيس التحالف الوطنى تم إطلاقه بالتعاون مع الجمعيات الأهلية لضم شبكة علاقات تضم نفس المبادئ والقيم هدفهم دعوة مؤسسات المجتمع المدنى لتوحيد الجهود وتوسيع نقطة الدعم الموحد المشترك .