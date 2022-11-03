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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

التنسيقية تنظم جلسة نقاشية حول محاور الحوار الوطني والقضايا المطروحة على مائدته

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

عقد النائب محمد تيسير مطر،  عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة نقاشية، اليوم الأربعاء، حول محاور الحوار الوطنى ومدى تغطيته لجميع احتياجات المجتمع مع مجموعة من أعضاء مركز شباب النهضة بمصر القديمة.

وتناولت الورشة مجموعة من الاستفسارات الخاصة بالمحور الاجتماعى وخاصة مشاكل المياه والصرف الصحى والكهرباء حيث تفتقر المنطقة إلى مجموعة من الخدمات سواء كانت تعليمية أو صحية.

وطالب المشاركون بأهمية تدخل الدولة لتطوير منطقة ( إسطبل عنتر ) على غرار تطوير منطقة تل العقارب التي باتت حاليا" روضة السيدة" بحى السيدة زينب.   

وصرح النائب محمد تيسير مطر بأن مجلس أمناء الحوار و مقرري اللجان يعملون بكامل طاقتهم لبحث كل المشاكل والقضايا لوضعها على أجندة الحوار فى جلساته القادمة ومن أهم القضايا هى قضايا التنمية وعلى رأسها التعليم والصحة و مشروعات البنية التحتية كأحد أهم القضايا لتنمية المجتمع طبقا لاستراتيجية مصر ٢٠٣٠.

 كما طالب المجتمعون بضرورة تفعيل رقابة المحليات، وتسهيل استخراج تراخيص المحلات والاشتراك في المرافق سواء كانت مياه أو كهرباء أو غاز كأحد أساسيات الحياة الكريمة التى أطلقها رئيس الجمهورية.

وفى ذات السياق، أكد الحاضرون على ضرورة العمل على تطوير المنظومة الخاصة بالتعليم الابتدائى والإعدادي لأنها المراحل الأولى التى يرتبط بها الطالب بالعملية التعليمية .  

واختتم النائب محمد تيسير مطر الجلسة بضرورة استمرار حالة الحوار حيث أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى حالة حوار مستمر مع المجتمع بأكمله من كافة القطاعات.
 
يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعلنت عن إطلاق نوابها سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكافة محافظات الجمهورية بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين من كافة الاتجاهات.

مطروح الكهرباء مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الصرف الصحى العملية التعليمية

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