الدروس الخصوصية وتكافل وكرامة يتصدران الجلسات النقاشية حول الحوار الوطني ببولاق الدكرور

واصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عقد جلسات النقاش حول الحوار الوطني في شارع البوستة - بولاق القديمة بدائرة بولاق الدكرور - بمحافظة الجيزة، وذلك لليوم العاشر على التوالي.

عقد النائب عمرو عزت حجاج، وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لقاء جماهيري مع عدد كبير من السيدات في منطقة شارع البوستة، حول دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحوار الوطني.

بدأ اللقاء بتأكيد النائب عمرو عزت على أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حريصة دائما علي التواجد على الأرض وسط أبناء الشعب المصري والاستماع لمطالبهم وآرائهم المختلفة.

واستمع نائب التنسيقية إلى الحضور ووجهات نظرهم في مختلف القضايا التي تهم الشارع المصري حاليا، وقد تطرقوا ألي ضرورة الاهتمام برفع كفاءة شارع البوستة وذلك علي أعتباره أهم شوارع بولاق القديمة لوجود العديد من المدارس والمصالح الحكومية .

كما تطرقوا لمناشدة الحكومة لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية بالإضافة لسرعة الانتهاء من مستشفي بولاق الدكرور فضلا عن توسيع مبادرات الحماية الاجتماعية للدولة كتكافل وكرامة، لتشمل عدد أكبر من المستحقين مع دراسة رفع قيمة المبلغ ليتوافق مع زيادة الأسعار الحالية.لليوم العاشر على التوالي التنسيقية تواصل الجلسات النقاشية حول الحوار الوطني ببولاق الدكرور

واصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عقد جلسات النقاش حول الحوار الوطني في شارع البوستة - بولاق القديمة بدائرة بولاق الدكرور - بمحافظة الجيزة، وذلك لليوم العاشر على التوالي.