عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الدروس الخصوصية وتكافل وكرامة يتصدران الجلسات النقاشية حول الحوار الوطني ببولاق الدكرور

تنسيقية شباب الاحزاب
تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين

واصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عقد جلسات النقاش حول الحوار الوطني في شارع البوستة - بولاق القديمة بدائرة بولاق الدكرور - بمحافظة الجيزة، وذلك لليوم العاشر على التوالي.

عقد النائب عمرو عزت حجاج، وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لقاء جماهيري مع عدد كبير من السيدات في منطقة شارع البوستة، حول دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحوار الوطني.

بدأ اللقاء بتأكيد النائب عمرو عزت على أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حريصة دائما علي التواجد على الأرض وسط أبناء الشعب المصري والاستماع لمطالبهم وآرائهم المختلفة.

واستمع نائب التنسيقية إلى الحضور ووجهات نظرهم في مختلف القضايا التي تهم الشارع المصري حاليا، وقد تطرقوا  ألي ضرورة الاهتمام برفع كفاءة شارع البوستة وذلك علي أعتباره أهم شوارع بولاق القديمة لوجود العديد من المدارس والمصالح الحكومية .

كما تطرقوا لمناشدة  الحكومة لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية بالإضافة لسرعة الانتهاء من مستشفي بولاق الدكرور فضلا عن توسيع  مبادرات الحماية الاجتماعية للدولة كتكافل وكرامة، لتشمل عدد أكبر من المستحقين مع دراسة رفع قيمة المبلغ ليتوافق مع زيادة الأسعار الحالية.لليوم العاشر على التوالي التنسيقية تواصل الجلسات النقاشية حول الحوار الوطني ببولاق الدكرور

واصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عقد جلسات النقاش حول الحوار الوطني في شارع البوستة - بولاق القديمة بدائرة بولاق الدكرور - بمحافظة الجيزة، وذلك لليوم العاشر على التوالي.

 

شباب الأحزاب بولاق الدكرور الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الخميس 3 -11-2022

مفيش وقت تقلب وشك.. شوبير يوجه رسالة هامة لنجم الأهلي

بالأسماء .. ننشر ملامح قائمة منتخب مصر لمواجهة بلجيكا " مفاجآت بالجملة "

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 3-11-2022

خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

غريب وعجيب .. شوبير يفتح النار على فيريرا مدرب الزمالك

بعد رحيله عن وفاق سطيف.. شوبير يعلن اقتراب حسام البدري من هذا النادي

انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

ترشيحاتنا

فرصة ذهبية تشمل الهندسة.. وظائف شاغرة في السعودية| اعرف الشروط

خَطّب مذيعة على الهواء.. عامل نظافة الكشري يعود للظهور بصورة جديدة| شاهد

بعد أزمة الصبغة.. قرار جديد من فيريرا تجاه إمام عاشور

أعلى وتيرة منذ عام 1989.. بريطانيا ترفع معدلات الفائدة 75 نقطة

أثناء تحضير مواد كيميائية.. إصابة 5 عاملات باختناق داخل كلية اقتصاد منزلي المنوفية

٤ هدايا من وزارة الاتصالات للحاضرين بمؤتمر شرم الشيخ قبل بدء فعاليات قمة المناخ COP27

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إيناس عز الدين تلاحقها الأزمات ومنعها من العودة لـ مصر أبرزها

بعد نقلها إلى المستشفى| 10 صور لـ المطربة إيناس عز الدين .. شاهد

تعرفي عليها.. خطوات غير متوقعة لتنظيف المناشف

التفاصيل الكاملة لإصابة شيكابالا ومدة غيابه عن الملاعب

فيديو

الذهب عيار 18 يتجاوز ألف جنيه.. وسعر الدولار بعد قرار الفدرالي الأمريكي

عكس المتوقع .. تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

50 جنيها للمتر.. تعرف على القانون الجديد لتقنين مخالفات البناء.. فيديو جراف

ضربني بالكرباج ومضاني على تنازل.. تفاصيل واقعة عنف زوجي ترويها سيدة بالزقازيق|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ