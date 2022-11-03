القوى العاملة ببورسعيد تحل مشكلة 500 عامل بشركة ملابس

تابعت وزارة القوي العاملة من خلال مديرية القوي العاملة ببورسعيد، مشكلة 500 عامل بشركة فيلوستي للملابس الجاهزة بمحافظة بورسعيد ، بسبب قطع الإجازة في أثناء إغلاق المصنع.

وأشار مرصد الاحتجاجات العمالية بالإدارة المركزية لرعاية القوي العاملة "الإدارة العامة لعلاقات العمل" بوزارة القوي العاملة إلي مكتب تفتيش العمل ومكتب علاقات العمل انتقال إلي الشركة بناء علي إشارة تليفونية من قسم شرطة الاستثمار، وتم مقابلة المسئولين العاملين في الشركة لمعرفة الموقف .

وقال عبد الونيس عبد الله وكيل مديرية القوي العاملة ببورسعيد:إنه تبين في أثناء الرد علي جميع استفسارات العمل بخصوص عقد العمل والإجازات السنوية ، تم الاتفاق علي حصول العمال علي إجازة أسبوع مدفوعة الأجر ، وصرف كافة الرواتب للعمال ، وتم تفهم العمال ، وتم فض الإضراب في نفس اليوم .