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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خاص| يحيى الكومي يدرس الاستقالة من رئاسة نادي الإسماعيلي

يحيى الكومي
يحيى الكومي

علم صدى البلد من مصادر مطلعة أن يحيى الكومي رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي  يدرس تقديم استقالته بسبب الأزمات المالية الكبيرة التي تطارد قلعة الدراويش.

ويعاني المجلس الحالي للإسماعيلي من ندرة الموارد المالية مع وجود ارتباطات مالية كبيرة ملتز بها ما بين دفع رواتب العاملين بالنادي وفريق الكرة الذي يتطلب توفير ملايين الجنيهات بشكل شهري .

وكان عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، هددوا إدارة النادي باللجوء إلى فسخ العقود خلال الفترة المقبلة بسبب أزمة المستحقات.

وطالب الكومي رئيس النادي الجميع بمساندة الإسماعيلي ماديا خلال الفترة المقبلة من أجل الخروج من كبوته المالية الحالية والعودة إلى الطريق الصحيح .

يحيي الكومي النادي الاسماعيلي الاسماعيلي مجلس إدارة النادي الإسماعيلى

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