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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالأسماء .. إصابة 14 شخصًا في انقلاب ربع نقل بكفر الشيخ

إسعاف
إسعاف

أصيب 14 شخصًا في كفر الشيخ، اليوم، إثر انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقلهم في إحدى المزارع السمكية على رافد الطريق الدولي «بلطيم/ كفر الشيخ»، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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وكانت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، تلقت إشارة بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل في مزرعة سمكية على طريق بلطيم عند كوبري السكنة، ووقوع مصابين، وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى.

وتبين أن المصابين هم أشرف.ع.ع 30 سنة، حمادة.ع.ل 23 سنة، وهاني ع.ص 19 سنة، ويوسف.م.ع 16 سنة، وحسن.ي.ع 15 سنة، لطفي.ع.م 18 سنة، عادل.م.م 40 سنة، وأشرف.ا.ا 53 سنة، كرم.ش.ا، 26 سنة، كامل.م.ع 25 سنة، مدحت.هـ.هـ، 17 سنة، محمود.أ.م 17 سنة، عمر.ف.ح 23 سنة، صابر.ع.ا 23 سنة.

وتراوحت الإصابات ما بين كدمات وسحجات وجروح واشتباه كسور متفرقة، وجرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور وائل أبو المجد، مدير عام مستشفى كفر الشيخ العام. 

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