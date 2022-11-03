المركز الثقافي الكوري يختتم عروضه بمسرحية صامتة تستهدف نشر الوعي البيئي

اختتم المركز الثقافي الكوري سلسلة عروضه الفنية والموسيقية، بعرض مسرحية صامتة بعنوان "المهرج والمخلفات"، بحضور جمع من رواد المركز ومحبي الثقافة الكورية.

وباستخدام فن الحركات الإيحائية "البانتو مايم" تدعو المسرحية إلى ضرورة نشر الوعي البيئي في ظل نزعة الاستهلاك المفرط حول العالم فضلاً عن نشر الوعي بثقافة إعادة التدوير وأهميتها للتنمية المستدامة.

وتم تصوير المسرحية التي يشارك فيها أربعة ممثلين في مركز سيول للفنون وعرضت عشرات المرات في داخل كوريا وخارجها.

وتحمل المسرحية رسالة عالمية حول الطبيعية وضرورة تحقيق التوازن البيئي وإظهار قوة التفكير الإيجابي والتفاؤل كعلاج سحري وخاصة إبان الأزمات.

وكان المركز قد بدأ سلسلة عروضه الفنية بالتعاون مع مركز سيول للفنون في شهر يونيو الماضي بصفة شهرية، بهدف منح رواده الفرصة للاستمتاع بمشاهدة العروض الجماهيرية، بالتزامن مع تباطؤ انتشار فيروس كورونا في مصر.

وتأسس مركز سيول الفنون في عام 1988، وهو بمثابة القلب النابض للفنون في العاصمة الكورية سيول ويضم العديد من المرافق الفنية ومن بينها دار الأوبرا وعدد من المتاحف والقاعات الفنية، ويصنف ضمن أهم 10 مراكز ثقافية حول العالم كما يدير أكاديمية فنية تعمل بمثابة جسر ثقافي لتعزيز التواصل والتبادل الثقافي.