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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بين الناس

اللجنة التنسيقية لشركات مياه الشرب تتابع الموقف التنفيذي لحزم مشروعات حياة كريمة

صدى البلد

 

 تابع المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وشدد رسلان على رؤساء الشركات التابعة بضرورة تكثيف وضغط الأعمال لسرعة الانتهاء من تنفيذ الوصلات المنزلية خلال الفترة القادمة، لافتا أن مشروعات المبادرة الرئاسية أولوية المرحلة الحالية، لما لها من أهمية وتأثير فى تحسين حياة المواطنين بقرى الريف المصرى. 


وتابع رئيس الشركة القابضة، خطط الطوارئ لشركات مياه الشرب والصرف الصحى والاستعدادات وجاهزية المعدات للتعامل مع تأثيرات التغيرات المناخية، وكميات اﻷمطار التى تشهدها المحافظات خلال موسم الشتاء، لافتا إلى أهمية الالتزام بخطط الاحلال والتجديد والانتهاء منها وفقا للمخطط الزمنى المحدد.


جاء ذلك اثناء اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، بحضور السادة نواب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، ورؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات الجمهورية، لمناقشة موضوعات وقضايا مياه الشرب والصرف الصحى، وخطط التشغيل والصيانة، ومشروعات التمويل الأجنبى، ومشروعات المد والتدعيم، وتحلية مياه البحر، والمدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى.


وأكد حرص الشركة القابضة وشركاتها التابعة على مواكبة توجه الدولة فى مجالات التحول الرقمى، وتطوير الخدمات، واتباع آليات الترشيد واقتصاديات التشغيل والحوكمة فى كافة المجالات الفنية والتجارية والتوعوية، وفقا للمؤشرات الموضوعة، وآليات تقليل الفاقد بالمناطق المحصورة "DMA-DMZ"  وفقا للنسب المستهدفة لكل محافظة، تغيير العدادات العاطلة، والتوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع، واجراءات التشغيل القياسية لمحطات مياه الشرب والصرف الصحى.

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القابضة لمياه الشرب حياة كريمة

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