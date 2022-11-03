عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: كلمة الرئيس بقمة الجزائر ترجمت سياساته الدائمة في تماسك الكيان العربي

الدكتور جمال أبوالفتوح،
الدكتور جمال أبوالفتوح، عضو مجلس الشيوخ

أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن انعقاد القمة العربية بالجزائر، خطوة مهمة نحو الوصول لآفاق أرحب في العمل العربي المشترك، والتي تأتي في توقيت استثنائي ومهم كشف خلاله ضرورة الاصطفاف العربي وتحقيق الشراكة الفعلية في مواجهة التحديات الراهنة، وفي مقدمتها تداعيات الأوضاع العالمية والتغيرات المناخية، والتي تفرض تهديدا على احتياجات الشعوب، ومن ثم كان التنسيق والتوافق حول الأبعاد الإقليمية والدولية وتوسيع فرص الشراكات ضرورة في المرحلة الحالية.

وأشار "أبوالفتوح" فى بيان صحفى له ، إلى أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد على الثوابت المصرية، كما قدم رؤية شاملة لاستراتيجية عربية، ترسم أولويات المنطقة في الوقت الراهن والوصول لبناء تكتل يكرس من مفهوم الوطن العربي ويواجه المخاطر الحالية بتحقيق مقاربة شاملة لتعزيز القدرات الجماعية، بما يضع مسارا واضحا يحقق التكامل والتعاون حتى ينجح في تجنيب الشعوب آثار الأوضاع الحالية، ويدفع نحو تأسيس علاقات جوار إقليمى مستقيمة تستند إلى مبادئ غير قابلة للمساومة وملزمة للجميع، تنهض بالأمم وتستثمر الموارد بالشكل الصحيح.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس السيسي، عكست ما تقوم به مصر من دور لتحقيق استقرار المنطقة، وما تعمل عليه من خلال تأثيرها الفاعل على كافة الأطراف في المنطقة والساحة الدولية، للوصول لحلول مستدامة لإنهاء النزاعات المستجدة على المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وما يتعلق بالمجريات في ليبيا وسوريا واليمن والعراق والسودان، لا سيما مع تأكيده على أن ما يؤلم أشقاءنا بالمغرب العربى سيمتد إلى مصر والمشرق العربى ودول الخليج، مشيرا إلى أنها أظهرت إيمان الرئيس الدائم بوحدة المصير ووضع الجميع أمام مسؤولياته  في ضرورة تفعيل التعاون واستثمار الطاقات والإمكانات فى مسائل الأمن الجماعى.

ولفت "أبوالفتوح"، إلى أنها ترجمت ما يتبناه الرئيس السيسي دائما من وضع تماسك الكيان العربي نصب عينيه وصونه وحمايته، والحرص على حمايته من التحديات الحالية ومنها الأمن المائي والذي يستلزم ضرورة حشد الجهود لصون حياة الشعوب، مشددا على أن قمة الجزائز أمامها الفرصة للوصول لخارطة طريق تحقق الاستقرار بالمنطقة واستثمار ما تمتلكه الدول العربية من مقومات لمستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً، مع وجود الإرادة الجادة لدى الجميع لدعم هذا الطريق والتحرك نحو العمل المشترك وتحويل التحدي الحالي إلى فرصة حقيقية للتنمية والانتقال إلى أنماط اقتصادية أكثر استدامة.

القمة العربية الجزائر العمل العربي المشترك الأبعاد الإقليمية التغيرات المناخية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد رحيله عن وفاق سطيف.. شوبير يعلن اقتراب حسام البدري من هذا النادي

خَطّب مذيعة على الهواء.. عامل نظافة الكشري يعود للظهور بصورة جديدة| شاهد

بالأسماء .. ننشر ملامح قائمة منتخب مصر لمواجهة بلجيكا " مفاجآت بالجملة "

مفيش وقت تقلب وشك .. شوبير يوجه رسالة مهمة لـ نجم الأهلي

انخفاض شديد بسعر الذهب الآن في مصر

صوت هبده .. ماذا فعلت زوجة صيدلي حلوان بعد سقوطه من الخامس

المُعلم بيغني والطلبة بيرقصوا | فيديو مثير للجدل بمركز دروس خصوصية ..شاهد

بعد أزمة الصبغة.. قرار جديد من فيريرا تجاه إمام عاشور

ترشيحاتنا

ماما ضربته بالمقشة ومكلش معانا.. ماذا قال نجل صيدلي حلوان في التحقيقات؟

سنن يوم الجمعة للنساء.. على كل مسلمة الحرص على هذه الأمور

15 قرشا.. ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في التعاملات الأسبوعية

شتاء قاس.. وكالة الطاقة الدولية تحذر من تفاقم أزمة الغاز في أوروبا

موجود في مصر .. طبيب يكشف علاجًا جديدًا للسرطان | فيديو

إسرائيل.. ائتلاف نتنياهو يفوز بأغلبية مقاعد الكنيست

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحليل صادم .. هذه التورتة سبب وفاة الشيف أسامة السيد

عيطي أسبوع واحد .. أمينة شلباية توجه رسالة للمطلقات

بإطلالة رياضية جريئة.. ياسمين الخطيب تثير الجدل في أحدث ظهور

هل تؤثر التغيرات المناخية على جلد الإنسان وتسبب إصابته بأمراض؟.. هاني الناظر يجيب

فيديو

بيان عاجل في منزلها.. نقيب الموسيقيين يؤكد خروج شيرين عبدالوهاب من المستشفى

حكاية خطوبة صاحب واقعة محل الكشري ومذيعة داخل الاستوديو ..فيديو

بعد المستشفى | شيرين في منزلها .. تطورات الحالة الصحية للفنانة ..فيديو

معجزة إلهية.. صينية تنجب في سن الـ 70..تفاصيل مثيرة| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ