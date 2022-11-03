قوى عاملة بورسعيد تنجح في حصول 56 عاملاً بالقطاع الخاص على مستحقاتهم

نجحت مديرية القوى العاملة ببورسعيد، في الوصول لاتفاق ودي مع إدارة شركة فيلوستي للملابس الجاهزه بالمنطقة الحرة للاستثمار، يقضي بحصول 56 عاملاً على مستحقاتهم اعتبارا من يوم الاثنين القادم، واستمرار العمل والانتاج داخل المصنع بصورة طبيعية.

وأكد عبد الونيس عبدالله مدير المديرية ، أن ذلك يأتي في إطار دور الوزارة ومديرياتها في استقرار علاقات العمل بين طرفي الانتاج ، والسعي نحو حصول العمال بالقطاع الخاص على مستحقاتهم ، وفي ضوء توجيهات وزير القوى العاملة في هذا الشأن بأهمية استمرار الانتاج مع الحفاظ على حقوق العمال .

وأوضح مدير المديرية، أن إدارة علاقات العمل بالمديرية قد انتقلت لمقر الشركة للتفاوض حول حقوق ومستحقات العمال، منوهاً إلى استجابة المسئولين بالشركة والموافقة على مطالب العمال واستمرار العمل والانتاج بالشركة ،والاتفاق على تنظيم ندوة توعوية داخل الشركة لشرح الحقوق والواجبات لطرفي الانتاج طبقا للقانون .

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