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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يكشف عن الجهاز المعاون لـ طلائع الجيش مع محمد يوسف

محمد يوسف
محمد يوسف

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن الجهاز الفني لنادي طلائع الجيش، بعد إتفاق المسئولين مع محمد يوسف المدير الفني السابق للنادي الأهلي على تولي القيادة الفنية للفريق خلفا لـ علاء عبد العال.

وكتب شوبير عبر حسابه على فيس بوك "محمد يوسف مديرا فنيا لنادي طلائع الجيش ويعاونه طارق السعيد وسيد السويركي مدربا لحراس المرمي وسينضم اليهم مدرب مساعد فور موافقة ناديه علي انضمامه كل التمنيات بالتوفيق".

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IMG_٢٠٢٢١١٠٣_١٧١٠٤٠


وبدأ طلائع الجيش الموسم بالتعادل مع الداخلية في الجولة الأولى بدون أهداف، ومن ثم حقق فوزا على إنبي بهدفين دون رد في الجولة الثانية ليجمع 4 نقاط متواجدا في المركز الثامن بجدول ترتيب المسابقة المحلية.

طلائع الجيش محمد يوسف الجهاز الفنى طارق السعيد الجهاز المعاون

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