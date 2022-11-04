مؤشر مديري المشتريات بالإمارات يرتفع إلى 56.6 نقطة في أكتوبر

ارتفع مؤشر مديري المشتريات PMI في الإمارات إلى 56.6 نقطة في أكتوبر الماضي مقابل 56.1 نقطة في سبتمبر الماضي، فيما يعكس المؤشر تحسناً قوياً في أحوال الاقتصاد غير النفطي.

ووفق بيانات الموشر، تحسنت ظروف الأعمال غير المنتجة للنفط بمعدل قوي في بداية الربع الرابع من العام الجاري في ظل تسارع ارتفاع كل من الإنتاج والطلبات الجديدة، الأمر الذي دفع الشركات لزيادة عدد الموظفين بأقصى معدل منذ يوليو 2016 وكذلك مشترياتها من مستلزمات الإنتاج بأعلى معدل في أكثر من 3 سنوات وذلك بهدف زيادة المخزون.

لكن ومن جهة أخرى، تراجعت ثقة الشركات تجاه الإنتاج المستقبلي في بداية الربع الرابع، وظلت ضعيفة وفقاً للمعايير التاريخية.

وكان المؤشر قد سجل أعلى قراءة في أكثر من 3 سنوات خلال شهر أغسطس الماضي حيث بلغت 56.7 نقطة.