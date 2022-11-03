منظمة "خريجي الأزهر" تواصل فعاليات الدورة التدريبة حول المهارات الشخصية

تواصل المنظمة العالمية لخريجى الأزهر فعاليات الدورة التدريبة حول "المهارات الشخصية وكتابة السيرة الذاتية"، والتى تعقد الشهر الجارى بمقرها الرئيس بالقاهرة وذلك بالتعاون مع كلية الدراسات الإنسانية بالقاهرة، لتأهيل وتدريب الخريجين لسوق العمل وتحاضر بها الدكتورة شيماء محمد عبدالحق - المدرس المساعد بالكلية.



تناولت المُحاضِرة خلال تدريب اليوم بالشرح والتفصيل، مهارات المقابلة الشخصية، وتوظيف لغة الجسد للقبول فى الوظائف؛ لأنها تعتبر المدخل للتعرف على أنماط الشخصيات المختلفة والتحكم بها وإدارتها بشكل سليم لتساعد فى الحصول على الوظائف بتمكن ونجاح، فضلا عن كيفية كتابة السير الذاتية للمتقدم بالعمل والتعرف على أهم عناصرها.



وفي ختام المحاضرة، قامت دكتورة شيماء بالرد على كافة الأسئلة والاستفسارات التي طرحت خلال التدريب.