أعجبني أداؤه | شوبير : لهذا السبب فيتوريا ضم عمر جابر لمعسكر المنتخب

أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة المنتخب التي تستعد لخوض معسكر شهر نوفمبر خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه علي فيس بوك "🗣️ روي فيتوريا : ضم عمر جابر؟ عمر من قادة منتخب مصر وكان أداؤه جيدا معنا في المعسكر الأول .. كما أعجبني أداؤه مع الزمالك في الفترة الأخيرة."

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وينطلق معسكر منتخب مصر، في الفترة من 7 إلى 18 ويتخلله ودية أمام بلجيكا يوم 18 نوفمبر الجاري.

أبرز المستبعدين من قائمة منتخب مصر

وشهدت قائمة منتخب مصر، غياب العديد من اللاعبين لمواجهة بلجيكا الودية خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.



وجاء كريم فؤاد لاعب النادي الأهلي، على رأس قائمة الغيابات من قائمة منتخب مصر في المعسكر الحالي، إذ كان تواجد في المعسكر الماضي.

كما يغيب كل من: شادي حسين، وأيمن أشرف لاعبا النادي الأهلي، وأحمد عادل لاعب الاتحاد السكندري وأحمد مدبولي وعبد الرحمن مجدي لاعبا الإسماعيلي، وناصر منسي مهاجم البنك الأهلي، وأحمد شريف لاعب فاركو، ومحمد إبراهيم لاعب سيراميكا كليوباترا.