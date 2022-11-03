بناء على طلب الجمهور.. تامر حسني يطرح أغنية هتجوز من فيلم بحبك

أعلن الفنان تامر حسني عن طرح أغنية “هتجوز” من فيلم “بحبك”، الساعة 9 مساء اليوم، وذلك بناء علي طلب الجمهور له.

وكتب تامر حسني في تويتة له عبر حسابه الشخصي “تويتر”: “بناءً على طلبكم حاضر احبايب قلبي، هنزلكم اغنية هتجوز من فيلم بحبك الساعه ٩ ان شاء الله، يارب تبقى فال خير عليكم و الكل يفرح و يتجوز”.

ويُعرض حاليا للفنان تامر حسني فيلم "بحبك"، وحقق الفيلم نجاحا محلياً وعالمياً، بقائمة إيرادات أفلام موسم عيد الأضحى.

وتدور أحداث "بحبك" حول حياة شاب يخوض قصتي حب، ويتخبط قلبه بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.