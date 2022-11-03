الرئيس التونسي خلال لقائه وزير الداخلية: التصدي لكل أنواع الجريمة ضرورة

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، ضرورة التصدي لكل أنواع الجريمة، ومن بينها تلك التي برزت مؤخرا والمتعلقة بجمع التزكيات للانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر المقبل والرشاوى التي دُفِعَت.



جاء ذلك خلال لقاء الرئيس قيس سعيد مساء اليوم الخميس مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين بقصر قرطاج .



وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس قيس سعيد ركز، خلال اللقاء، على الدور الهام والمحوري لقوات الأمن الداخلي في هذه المرحلة التي تعيشها تونس، وعلى ضرورة فرض احترام القانون على الجميع وعلى قدم المساواة.



وأضاف البيان أن الرئيس سعيد أكد ضرورة التصدي لكل أنواع الجريمة ومن بينها تلك التي برزت مؤخرا والمتعلقة بجمع التزكيات لانتخابات 17 ديسمبر المقبل والرشاوى التي دُفِعَت، فضلا عن الأشخاص الذين يحاولون بكل السبل استغلال مواقعهم بهدف ضرب هذا المسار الانتخابي.