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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز للمرأة العمل وقت صلاة الجمعة

هل يجوز للمرأة العمل
هل يجوز للمرأة العمل وقت صلاة الجمعة

هل يجوز للمرأة العمل وقت صلاة الجمعة ، أنه ما دامت المرأة في منزلها لا صلاة جمعة عليها وتفعل ما تريده من قضاء حاجات المنزل وغيره لكن البعض من السيدات يتشائمن من قضاء المصالح وقت صلاة الجمعة .

وقال الشيخ عويضة عثمان أمين  الفتوى بدار الافتاء المصرية إنه لا شيء على المرأة ولا صلاة عليها ، بل عليها أن تفعل ما تريده وقت الصلاة.

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وفي حكم صلاة الجمعة للمرأة قال عدد من الفقهاء إنها جائزة على مسلم رجل بالغ عاقل لكن ورد في هذا الأمر حديث نبوي يقول   ما رواه أبو داود من حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: "الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: مملوك، وامرأة، وصبي، ومريض" رواه الحاكم من رواية طارق المذكور عن أبي موسى رضي الله عنه.

وفي صلاة الجمعة للمرأة لا تحضر صلاة الجمعة ولكن يفضل أن تصلي في المنزل الذي فيه.

وحول حكم ترك صلاة الجمعة بدون عذر، أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم، ولا يصح لمسلم ترك صلاة الجمعة إلا لعذر كمرض أو سفر، لقول الله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون».
واستشهد المركز العالمي للفتوى، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «رواح الجمعة واجب على كل محتلم»، وقوله صلى الله عليه وسلم: «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض».

وأضاف خلال الرد على سؤال عن حكم ترك صلاة الجمعة بدون عذر، عبر الصفحة الرسمية على موقع «فيس بوك»، أن ترك صلاة الجمعة إثم كبير ما دام بغير عذر يمنعه من أدائها، وورد في تركها وعيد شديد كما في الحديث الشريف: «من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه»، وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين».

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